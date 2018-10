Els Poblets espera el visto bueno de la Generalitat Jueves, 18 octubre 2018, 00:38

Dénia no es el único punto de la comarca que no cuenta con un plan de prevención de inundaciones. Els Poblets se encuentra en una situación similar. Según explicó el alcalde, Salvador Sendra, «ya tenemos redactado el proyecto y hace unos meses se envió a la Generalitat para su aprobación, pero lo desestimaron porque había que corregir algunos errores». Así lo hicieron desde el Ayuntamiento, que tras subsanar los problemas volvieron a enviar toda la documentación. Aunque según Sendra, de eso ya hace semanas y todavía no han recibido respuesta a este segundo plan. Ante la posible llegada de la gota fría, el primer edil aseguró que el municipio cuenta con un plan de emergencias que contempla estas situaciones.