Els Poblets amenaza con ir a los tribunales para recuperar la playa que se disputa con Dénia Imagen de archivo de varios bañistas en la playa de l'Almadrava en la zona entre Els Poblets y Dénia. / José iglesias Desde hace décadas ambos municipios mantienen la pugna por el litoral de l'Almadrava por lo que el ejecutivo ha puesto ahora el caso en manos de los abogados B. ORTOLÀ ELS POBLETS. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:57

«Se trata de una reivindicación histórica, ahora es ya algo sentimental». En Els Poblets lo tienen claro, sus vecinos de Dénia «no deberían tener derecho territorial sobre esta franja del litoral de cerca de 700 metros», por lo que el equipo de gobierno ha decidido poner el asunto en manos de abogados para reimpulsar el expediente de anexión de la playa de l'Almadrava.

El problema tiene miga. Se trata de una zona en la que el Ayuntamiento de Els Poblets ingresa los tributos de los vecinos, pero es Dénia quien se encarga de prestar los diferentes servicios públicos, como el de la limpieza del litoral.

Según apuntaron desde la asociación de Almadraba Els Poblets, el origen de todo este embrollo se remonta al siglo XIV, cuando este enclave costero era un punto de pesca de atunes. En aquella época se decidió un paso terrestre para que los carros pudieran transportar el pescado hasta la capital de la comarca. La zona de paso, indican, se la adjudicó Dénia a través de una escritura, y con el tiempo «ha quedado de forma oficial que la playa es suya».

Los vecinos aseguran que es una propuesta incluida hace años en los programas electorales

En opinión de los vecinos, aquel «anacronismo histórico» debe solucionarse, aunque no las tienen todas consigo: «Cada legislatura, en cada campaña electoral, todos los partidos lo llevan en su programa, pero de momento no se ha conseguido nada». Pero, al parecer desde Els Poblets se topan con la negativa de Dénia a ceder el derecho territorial. «Lo hemos solicitado en diversas ocasiones, pero el Ayuntamiento dianense no da su brazo a torcer», comentó ayer el alcalde, Salvador Sendra.

Por ello, apuntó que el ejecutivo está dispuesto a «recurrir donde sea, conselleria, Gobierno central o los tribunales». De hecho, en la última reunión con la asociación de vecinos se explicó que el caso está en manos de un bufete de abogados desde el pasado mes de mayo, aunque «no se reveló en qué punto del proceso se encuentra, ni cuáles serán las directrices a seguir», apuntaron los representantes de Almadraba Els Poblets.

El munícipe tampoco aportó más información: «Los abogados están trabajando en ello y suponemos que el proceso será largo».

Mientras tanto, los vecinos siguen «desamparados», porque pagan sus impuestos en una localidad a la que no pueden solicitar que se ponga manos a la obra para mejorar la zona. «Llevamos muchos años abandonados. Entendemos que Dénia no muestre el interés suficiente en esta zona porque no reciben ingresos», comentaron.

En la reunión reflejaron algunos de los problemas de la zona como la «contaminación y que se emboce el río». Aunque el primer edil explicó que están manteniendo contactos con Dénia para solucionarlo.

Sendra lamentó que el Ayuntamiento de Els Poblets no pueda hacerse cargo de la prestación de los servicios básicos, ya que «todo sería mucho más fácil». Mientras que los residentes creen que Dénia «se libraría de un peso, porque mantener esta zona para ellos solo son gastos, no ven ni un céntimo, tendrían que pensárselo dos veces y ceder».

A pesar de los inconvenientes, tanto los vecinos como el primer edil remarcaron que «las condiciones han mejorado considerablemente respecto a otros años». Sendra recordó que este año la playa ha contado con servicio de socorrista, «es algo positivo».

Otros intentos

No es la primera vez que Els Poblets insiste en la anexión de l'Almadrava. En 2009 lo intentaron esgrimiendo que la regresión sufrida por el litoral había dejado obsoleto el deslinde que daba a Dénia prioridad en la playa. Aunque las aspiraciones de Els Poblets para conseguir este punto del litoral son más antiguas, se remontan a 1995, fecha en la que el pleno inició el expediente de deslinde de su término respecto al dianense.