Vecinos paralizan los trabajos de arranque de almendros en Benissa de la campaña contra la xylella Vecinos en las parcelas de Benissa. / B. O. Se trata de tres parcelas de Juan Ramón Vives, quién hace dos días se topó con los operarios en su propiedad BERNAT ORTOLÀ Martes, 30 octubre 2018, 11:11

Más de 50 personas han paralizado esta mañana los trabajos de dos operarios que se encuentran en una parcela de Benissa arrancando almendros, supuestamente afectados por la xylella.

Se trata de tres parcelas de Juan Ramón Vives, quién hace dos días se topó con los operarios en su propiedad. Este agricultor, hace unas semanas recibió una carta en la que le «obligaban» a aceptar los trabajos que ahora se están realizando, «no me han dejado elegir, incluso he reclamado y no he recibido respuesta. Tampoco me han dicho cuantos árboles están afectados».

En el primer encuentro con los operarios les dijeron que no iban a proceder al arrancado de árboles, pero asegura que a las pocas horas ya habían empezado con la extracció: «En tres días ha han destrozado más de 300 almendros». Apunta además que las extracciones están afectando a las oliveras que también posee, «no tienen miramiento».

B.O.

A las 9.35 ha llegado la comitiva de unos 50 vecinos, en los que se encontraba el alcalde de Benissa, Abel Cardona. Una vez allí se les han pedido explicaciones a los dos operarios, quienes han preferido evitar enfrentamientos y han dejado la máquina, aunque los vecinos saben que «cuando nos vayamos volverán a seguir con el trabajo, és una batalla perdida».

Vives, agricultor autónomo asegura que la decisión de arrancar todos los áboles, «són seleccionar sólo los afectados, es desastroso, porque yo vivo de esto, ¿ahora qué voy a hacer?».

Y es que desde ahora hasta dentro de cinco años, Vives no podrá cultivar nada en aus huertos, «ha no podrá trabajar nunca más esta finca», han apuntado algunos vecinos. En cuanto a las indemnizaciones, Vives asegura no saber nada, «no tengo ni idea porque no me han comunicado nada».