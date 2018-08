Harold Plaskett gana el Torneo Villa de Xàbia de ajedrez

El gran maestro internacional Harold James Plaskett, jugador con mucha experiencia del Club Ajedrez Raspeig, fue el vencedor del XXX Torneo Villa de Xàbia y XXVII Mare de Déu de Loreto, al sumar 6,5 puntos de los 7 posibles.

El torneo constituyó un éxito de participación y de un alto nivel ajedrecístico, al contar con 15 jugadores titulados entre grandes maestros, maestros internacionales y maestros de la Fide. La cita en Xàbia se ha convertido en un clásico de la Comunitat Valenciana, por lo que muchos aficionados que se acercaron a ver el desarrollo de las partidas.

El mejor de los ajedrecistas comarcal fue Manuel González y entre los locales destacó Víctor Pons. En la categoría Sub 16 Abel Sempere se clasificó en primer lugar, mientras que en Sub 14 Clara Ivorra se alzó como la mejor. En la categoría Sub 12 la encabezó Andrey Smimov, en la categoría Sub 10 se impuso Víctor Tudela y en Sub 8 el más destacado fue Xavi López.

El torneo se contó con la presencia del presidente de la Comissió de Festes de Loreto, Vicente Gavilá; el edil de Deportes, Vicent Colomer; y José Francisco Erades.