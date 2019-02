El Gobierno explica a Dénia que «pronto» estará el informe de impacto del tren pero no da fecha El alcalde de Dénia y varios concejales, con el secretario general de Infraestructuras durante la reunión mantenida ayer en Madrid. / LP El alcalde, tras reunirse con el secretario de Infraestructuras, espera que este año el ministerio le encargue a Adif la redacción del proyecto R. GONZÁLEZ Miércoles, 6 febrero 2019, 00:53

El anhelado enlace ferroviario Gandia-Oliva-Dénia todavía sigue sin tener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) solicitada en 2017 y necesaria para poder avanzar. Y como cada vez que se acercan elecciones, el tren ha vuelto a salir a la palestra. El alcalde de la capital de la Marina Alta, Vicent Grimalt, y varios miembros de su equipo de gobierno se reunieron ayer con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, José Javier Izquierdo, para abordar este proyecto. Izquierdo trasladó a la delegación dianense que «pronto» estará listo ese informe, aunque no precisó una fecha concreta.

El primer edil, tras acabar el encuentro, comentó que el retraso en el documento ambiental se debía a un cambio de leyes que conllevaba la necesidad de mayor documentación. No obstante, subrayó que la intención del ministerio es que esté lo antes posible para contestar las alegaciones que recibió el proyecto el proyecto informativo del tren de la costa por parte de diversos colectivos y ayuntamientos, entre ellos el dianense.

Según explicó Grimalt, cuando esté la DIA , entonces se la pasará a Adif, la entidad pública empresarial española dependiente de Fomento que tiene como objetivo la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación, «para que se encargue de la redacción del proyecto». Respecto a cuándo el ministerio podría hacerle llegar a Adif el encargo, el alcalde señaló que espera que eso se produzca durante este mismo año.

En cambio, no se mostró tan optimista en cuando al momento en el que tan reivindicado tren llegue a conectar la Marina Alta con la Safor. Según reconoció, «siempre he sido algo escéptico, no es cosa de un año o dos». Sin embargo, subrayó que el motivo de su visita a la capital de España era para intentar que se «acelere» el proyecto. Vicent Grimalt indicó que Fomento tiene muchos tramos en los que invertir en todo el país, «pero saben que este es necesario» por la gran afluencia de visitantes y para vertebrar el territorio. Por ese motivo, «no vamos a parar y les daremos prisas», declaró.

Grimalt apuntó que iba a ponerse en contacto con los alcaldes de Gandia, Diana Morant, y de Oliva, David González, para comentarles los detalles de la reunión mantenida con el secretario general de Infraestructuras.

Respecto a la Xarxa d'Alcaldes de la Marina Alta, el primer edil dianense indicó que valorará si convoca o no una reunión para abordar esta cuestión. Según reconoció, hace más de un año que no se han juntado para tratar el tren. Es más, son los colectivos empresariales de ambas comarcas los que últimamente han cogido el testigo de este demandado enlace ferroviario para exigir que se haga realidad.

Antes de que se produjera la reunión de Madrid, el presidente de la gestora provincial del PP de Valencia, Juan Ramón Adsuara, se refirió al tren de la costa. Según dijo, se trata de una reivindicación que muchos alcaldes y portavoces populares le han trasladado. Adsuara apuntó que es «un trazado cuyo desarrollo beneficiaría a miles de valencianos y que siempre hemos reivindicado, al contrario de otros grupos políticos como Compromís que ahora lo entierran y olvidan porque gobierna el PSOE, como también ha sucedido con otros proyectos».