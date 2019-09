El Consell se olvida de Dénia en las ayudas directas a los ayuntamientos afectados por el temporal Así ha quedado el polideportivo de Dénia. / Tino Calvo Ningún municipio de la Marina Alta figura el listado de poblaciones que se podrán beneficiar de los 10 millones contemplados en el decreto R.D. Viernes, 20 septiembre 2019, 15:18

El pleno del Consell ha dado luz verde hoy al decreto en el que establece una partida de 10 millones de euros en ayudas directas para los ayuntamientos afectados por el pasado temporal. Entre los 27 de la provincia de Alicante que aparecen en el listado de poblaciones que se podrán beneficiar, no figura Dénia. Y no solo eso, la Generalitat no ha incluido ninguna localidad de la Marina Alta.

Este dinero, según el gobierno autonómico, se concede «con carácter de urgencia para que las corporaciones locales puedan cubrir los gastos extraordinarios derivados de las labores de ayuda y reconstrucción llevadas a cabo durante el episodio de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Según remarca, la concesión de la ayuda directa se justifica en los «efectos catastróficos» que provocó el temporal, que azotó con intensidad en varias comarcas de las provincias de Alicante y Valencia.

Para poder optar a esos fondos, los consistorios tienen que presentar, en un plazo de 15 días desde la publicación del decreto, una declaración certificada de los gastos extraordinarios que ha tenido que afrontar la localidad desde el pasado 11 de septiembre hasta que aparezcan el acuerdo del Consell en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.