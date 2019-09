¿QUIÉN ES BANKSY?

Dos policías besándose, una criada escondiendo basura bajo la alfombra, unos monos portando armas de destrucción masiva. Nadie ha visto su cara pero sus obras le delatan. Es la inconfundible mano de Banksy. La primera vez que oí hablar de este artista graffitero aún vivía en Londres. Por aquel entonces me divertía callejear buscando sus obras diseminadas por las fachadas de barrios como Camden Town, Angel u Old Street.

Desgraciadamente, muchas de ellas han sido re-graffiteadas por encima y se han deteriorado. Banksy se hizo famoso por su genialidad y lo controvertido de sus graffitis, que aparecían de la nada y de la noche a la mañana en los lugares más inverosímiles. Le caracteriza una calidad impecable en parte debido al uso que hace en sus dibujos de plantillas o estarcidos. Él (o ella, porque permanece en el anonimato) reconoce que utilizaba las plantillas para ganar tiempo y para que no le pillara la policía. Sus obras revelan compromiso social y político. No busca aprobación. No le hace falta publicidad. Pasó de pintar ratas en buzones de correos y alcantarillas de Bristol a dibujar imágenes comprometidas en las que denuncia la hipocresía social y la sociedad de consumo.

Hoy sus murales se pueden ver en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York o Barcelona. También ha publicado varios libros y un documental en el que por supuesto sigue sin mostrar su rostro. A Banksy se le critica ferozmente por su sello antisistema y el vapuleo del capitalismo en sus obras, mientras vende algunas de ellas por cifras astronómicas. El establishment que tanto le ha condenado y que sin embargo, al descubrir su potencial monetario, le acoge ahora con entusiasmo. Puede que esa sea su mayor (y más definitiva) burla hacia el sistema.

En alguna ocasión ha manifestado "no sé por qué las personas están tan interesadas en publicar su vida privada; olvidan que la invisibilidad es un superpoder». Y él (por ahora) lo tiene y lo tendrá mientras la gente, los medios y las redes sociales se sigan preguntando ¿quién es Banksy?