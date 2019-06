El alcalde de Benissa se marca como metas sacar adelante los presupuestos y el PGE El popular Arturo Poquet durante su nombramiento como nuevo alcalde de Benissa. / B. Ortolà Arturo Poquet asegura que aún no han repartido las delegaciones y no descarta ofrecer algún cargo al representante de CIBE, Isidor Mollà B. ORTOLÀ BENISSA. Martes, 18 junio 2019, 01:02

Aún con la resaca del pleno que les ha aupado al gobierno, el Partido Popular de Benissa ya ha empezado a trabajar en esta nueva singladura en la que tendrán que gobernar, en minoría. Pese a que el nuevo alcalde, Arturo Poquet aseguró ayer que todavía deben sentarse para tomar decisiones sobre cual será el camino de trabajo a seguir, si confirmó dos de los puntales de su proyecto: conseguir la aprobación del Plan General Estructural (PGE) y de los presupuestos municipales.

Del primero, apuntó el munícipe, «es necesario emprenderlo cuanto antes, porque Benissa necesita mirar hacia el futuro». Poquet remarcó que su interés es que el nuevo PGE esté listo antes de finalizar este año.

Respecto a los presupuestos municipales, el líder popular lamentó que la localidad «lleve tres ejercicios con los presupuestos prorrogados». De hecho Poquet recordó que las últimas cuentas que se aprobaron en Benissa «fueron las del Partido Popular en el año 2016».

El munícipe tiende una mano a la oposición para que ayude a confeccionar las cuentas

El edil reconoció que durante el mandato del tripartito (Reiniciem, PSPV y Compromís) los populares no apoyaron en ninguno de los ejercicios los presupuestos, «tampoco votamos en contra. No se dio respaldo a las cuentas porque en ninguna ocasión el entonces gobierno (encabezdo por Abel Cardona) quiso que participásemos en su confección, por lo que no podíamos dar respaldo a una propuesta en la que no se nos había dado la oportunidad de opinar».

El popular asegura que ahora, el gobierno que él lidera, «contará con todas aquellas opiniones de las diferentes fuerzas políticas que quieran participar». Según Poquet, «el presupuesto municipal es una de las materias más importantes de cualquier población, hay que incluir cuantas más opiniones mejor, siempre que sirvan para mejorar».

Aunque el munícipe popular tiene claro que las cuentas deben estar claras lo antes posible, reconoció que todavía no se ha fijado el nombre que deberá asumir dicha responsabilidad. De hecho Poquet comentó ayer que su partido todavía debe celebrar una reunión esta semana para concretar cómo será el reparto de las concejalías.

Una distribución en la que además de los ediles populares, puede entrar el representante electo de CIBE, Isidor Mollà. Éste último favoreció con su voto (a su propia candidatura) que los populares consiguiesen arrebatar el gobierno a la otra candidatura que se presentaba a la alcaldía, Reiniciem con el respaldo de los ediles del PSPV y Compromís.

Según indicó Poquet, todavía no se ha fijado una reunión entre los populares y el representante de CIBE, aunque apuntó que tendrá lugar en los próximos días «porque a finales de semana nos gustaría tener ya cerrado al reparto de funciones».

Respecto a Mollà, el munícipe indicó que fue el único que no se mostró reacio a entablar posibles acuerdos. Poquet aseguró que durante los días previos a la investidura del sábado, «intentamos reunirnos con todas las formaciones para presentar nuestro proyecto y conocer sus inquietudes». Los únicos que rehusaron dicho encuentro, reveló, fueron los representantes de Compromís. El resto si accedieron a reunirse, aunque tan solo el líder de CIBE abrió la puerta a un posible acceso a ocupar un cargo en el gobierno.