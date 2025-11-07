Xàbia quiere rescatar y poner en valor la memoria comercial local La Concejalía de Dinamización Económica hace un llamamiento a la ciudadanía para recopilar fotografías y documentos antiguos para una futura exposición

R. D. Xàbia Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:38

Xàbia quiere rescatar y poner en valor la memoria comercial local a través de fotografías, anuncios, documentos y otros materiales que reflejen la trayectoria de los negocios y establecimientos que han formado parte de la vida cotidiana del municipio a lo largo de los años. Para ello, la Concejalía de Dinamización Económica, Comercio, Ferias y Mercados ha puesto en marcha un proyecto de recopilación de material histórico con el objetivo de preparar una futura exposición dedicada a la evolución del comercio local en todos los núcleos del municipio.

El Ayuntamiento anima a toda la población a participar en esta iniciativa. Ha pedido la colaboración de quienes conserven fotos antiguas, facturas, carteles o cualquier documento relacionado con comercios y empresas de la localidad.

Las personas interesadas pueden llevar su material de once de la mañana a una de la tarde al Archivo Municipal, que colabora en esta iniciativa. Los documentos serán escaneados y devueltos en el momento, por lo que no es necesario dejar los originales.

Con todo ese material aportado entre todos, el consistorio quiere construir una memoria compartida del comercio de Xàbia y rendir homenaje a los establecimientos que han sido una parte esencial del tejido social y económico del municipio.