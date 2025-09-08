Xàbia adelanta el castillo acuático y prohíbe la navegación en la bahía
El disparo de los fuegos artificiales pone fin a las fiestas de la Mare de Déu de Loreto, tras anularse la orquesta
R. G.
Xàbia
Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:16
Las fiestas en honor a la Mare de Déu de Loreto llegan este lunes a su última jornada. El castillo de fuegos artificiales acuático que se disparará esta noche pondrá el broche de oro. El horario se ha adelanto ante la alerta naranja por lluvias y tormena. Para garantizar la seguridad durante este acto se habí prohibido la navegación temporalmente en la bahía de la playa de la Grava.
En concreto, la restricción iba a afectar al periodo comprendido entre las once de la noche y las dos y media de la madrugada. Durante ese tiempo no se iba a poder navegar por la zona comprendida entre la línea de arena de La Grava y una línea paralela ella situada a una milla hacia el mar. Sin embargo, ahora será antes. Desde la Policía Local se ha pedido a los navegantes que respeten esa prohibición para garantizar la seguridad de embarcaciones y personas.
El castillo acuático empezará a diez de la noche, en lugar de las doce y media de la madrugada que se había previsto incialmente. Antes de eso, esta tarde, a las ocho, dará comienzo la procesión en honor a la Virge de Loreto por las calles del núcleo urbano de Duanes de la Mar.
Ya por la noche, a las once, la música debía inundar el paseo Pintor Joaquín Sorolla de la mano de la orquesta Scream. Sin embargo, esta actuación acaba de ser suspendida.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.