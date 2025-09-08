Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Xàbia adelanta el castillo acuático y prohíbe la navegación en la bahía

El disparo de los fuegos artificiales pone fin a las fiestas de la Mare de Déu de Loreto, tras anularse la orquesta

R. G.

Xàbia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:16

Las fiestas en honor a la Mare de Déu de Loreto llegan este lunes a su última jornada. El castillo de fuegos artificiales acuático que se disparará esta noche pondrá el broche de oro. El horario se ha adelanto ante la alerta naranja por lluvias y tormena. Para garantizar la seguridad durante este acto se habí prohibido la navegación temporalmente en la bahía de la playa de la Grava.

En concreto, la restricción iba a afectar al periodo comprendido entre las once de la noche y las dos y media de la madrugada. Durante ese tiempo no se iba a poder navegar por la zona comprendida entre la línea de arena de La Grava y una línea paralela ella situada a una milla hacia el mar. Sin embargo, ahora será antes. Desde la Policía Local se ha pedido a los navegantes que respeten esa prohibición para garantizar la seguridad de embarcaciones y personas.

El castillo acuático empezará a diez de la noche, en lugar de las doce y media de la madrugada que se había previsto incialmente. Antes de eso, esta tarde, a las ocho, dará comienzo la procesión en honor a la Virge de Loreto por las calles del núcleo urbano de Duanes de la Mar.

Ya por la noche, a las once, la música debía inundar el paseo Pintor Joaquín Sorolla de la mano de la orquesta Scream. Sin embargo, esta actuación acaba de ser suspendida.

