Una veintena de colectivos participará en la IV Fira d'Associacions de Benissa

Una veintena de colectivos participará en la Fira d'Associacions de Benissa. La cuarta edición de esta jornada de convivencia, participación y diversión abierta a toda la ciudadanía tendrá lugar el próximo 4 de octubre en el Paseo Joaquín Piera y Mariana Torres.

Esta feria logra consolidarse como el primer gran evento del mes de octubre en el municipio. Virginia Pérez, edil de Participación Ciudadana, ha remarcado que «Benissa tiene un tejido asociativo único en la zona. Esta feria la organizamos como una jornada de celebración y también de promoción de la gran labor que realizan».

La jornada comenzará a las diez con el acto de apertura, y durante toda la mañana habrá exhibiciones, talleres y actuaciones musicales en directo. El programa incluye baile en línea, demostraciones deportivas de pilota, baloncesto y voleibol, un desfile festero con música en vivo a cargo de la Asociación de Moros y Cristianos de Benissa, la actuación musical de Pentatonic School y, como cierre, una gran traca de fin de fiesta a cargo de los Coeters de la Puríssima Xiqueta.

Además, cada entidad dispondrá de una carpa propia con actividades permanentes desde la apertura de la feria hasta la hora de cierre, a las dos de la tarde. Entre las propuestas destacan el taller de llata y pintura sobre textiles, una gincana filatélica, exposiciones de vehículos históricos, arcos e instrumentos musicales, un campo de fútbol hinchable, así como talleres creativos, degustaciones de buñuelos y una muestra de avicultura con gallinas de raza.

La jornada finalizará con una paella para las asociaciones participantes, como momento de convivencia y reconocimiento a la labor del tejido asociativo de la localidad.

El alcalde, Arturo Poquet, ha reconocido que «estamos muy contentos de poder celebrar ya su cuarta edición. La Fira d'Associacions se consolida como una cita imprescindible para conocer la riqueza y diversidad de nuestro tejido asociativo». El primer edil ha aprovechado para animar a toda la población de Benissa y de la comarca de la Marina Alta a acudir a esta feria que se celebrará el primer sábado de octubre.

