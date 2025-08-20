Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este miércoles entrega 2.685.193,50 euros a un afortunado en el municipio de un popular equipo de fútbol
Valen Alcalà y Llanos Ygarza. LP

Valen Alcalà y Llanos Ygarza, mantenedores de las falleras mayores de Dénia 2026

El concejal y diseñador de producto ensalzará a la joven Paula Argudo el 19 de septiembre y la edil e higienista bucodental, a la pequeña Elia Lull dos días después

R. D.

Dénia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:12

Valen Alcalà y Llanos Ygarza serán los mantenedores de las falleras mayores de Dénia 2026. Así lo ha comunicado este miércoles la Junta Local Fallera (JLF).

Alcalà, concejal y diseñador de producto, ensalzará a la joven Paula Argudo Bañó el próximo 19 de septiembre. Será durante la presentación, proclamación y exaltación de la Fallera Mayor de Dénia y su corte de honor. Este acto tendrá lugar en el Auditorio de Centro Social a las 21 horas.

El mantenedor de Paula actualmente trabaja como diseñador responsable de marca en la empresa Alehop. Pertenece a la falla Oeste desde que nació, en 1993, hasta el año 1998. Después de una pausa volvió a esta comisión en 2008 y ya no ha parado hasta la actualidad.

Ha trabajado en diferentes delegaciones dentro del distrito vaquero. Desde prensa y comunicación hasta delegado de libreto, de creación de carroza, de creación de presentaciones y de valenciano. Además, creó el libro 'Les Falles a Dénia' en el año 2020, y diseñó la imagen de las Fallas de Dénia 2018, 'Un Patrimoni de Colors'.

Actualmente, Valen Alcalà está en posesión del buñuelo de oro de la JLF de Dénia y de Junta Central Fallera de Valencia, y de una mención interna por parte de la falla Oeste en el año 2020.

Por su parte, Llanos Ygarza Pérez ensalzará a la pequeña Elia Lull Ballester el 21 de septiembre. Es graduada en Técnica Auxiliar de Clínica y Técnica Higienista Bucodental y trabaja en la Clínica Dental Doctoras Gandia de Dénia.

Desde 2008 pertenece a la falla Centro, donde ha ido asumiendo diferentes cargos a lo largo de los años. Fue fallera mayor del distrito dels Quatre Cantons en 2024, un cargo que desarrolló con gran dedicación. También ha sido delegada de plantà, vocal de directiva y secretaria. Actualmente, está en posesión del buñuelo de oro de JLF de Dénia.

Otra de sus grandes pasiones es la fiesta de los Moros i Cristians. Pertenece desde el año 2009 a la filà Alkamar. Este año ha ostentado el cargo de capitana mora y en 2016 fue primer tro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  2. 2 Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
  3. 3 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  4. 4 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  5. 5

    Otro día de lucha sin cuartel en el monte valenciano con 12 fuegos activos
  6. 6 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  7. 7

    «Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»
  8. 8 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  9. 9

    El Valencia reorganiza su delantera
  10. 10

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valen Alcalà y Llanos Ygarza, mantenedores de las falleras mayores de Dénia 2026

Valen Alcalà y Llanos Ygarza, mantenedores de las falleras mayores de Dénia 2026