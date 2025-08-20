Valen Alcalà y Llanos Ygarza, mantenedores de las falleras mayores de Dénia 2026 El concejal y diseñador de producto ensalzará a la joven Paula Argudo el 19 de septiembre y la edil e higienista bucodental, a la pequeña Elia Lull dos días después

R. D. Dénia Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:12

Valen Alcalà y Llanos Ygarza serán los mantenedores de las falleras mayores de Dénia 2026. Así lo ha comunicado este miércoles la Junta Local Fallera (JLF).

Alcalà, concejal y diseñador de producto, ensalzará a la joven Paula Argudo Bañó el próximo 19 de septiembre. Será durante la presentación, proclamación y exaltación de la Fallera Mayor de Dénia y su corte de honor. Este acto tendrá lugar en el Auditorio de Centro Social a las 21 horas.

El mantenedor de Paula actualmente trabaja como diseñador responsable de marca en la empresa Alehop. Pertenece a la falla Oeste desde que nació, en 1993, hasta el año 1998. Después de una pausa volvió a esta comisión en 2008 y ya no ha parado hasta la actualidad.

Ha trabajado en diferentes delegaciones dentro del distrito vaquero. Desde prensa y comunicación hasta delegado de libreto, de creación de carroza, de creación de presentaciones y de valenciano. Además, creó el libro 'Les Falles a Dénia' en el año 2020, y diseñó la imagen de las Fallas de Dénia 2018, 'Un Patrimoni de Colors'.

Actualmente, Valen Alcalà está en posesión del buñuelo de oro de la JLF de Dénia y de Junta Central Fallera de Valencia, y de una mención interna por parte de la falla Oeste en el año 2020.

Por su parte, Llanos Ygarza Pérez ensalzará a la pequeña Elia Lull Ballester el 21 de septiembre. Es graduada en Técnica Auxiliar de Clínica y Técnica Higienista Bucodental y trabaja en la Clínica Dental Doctoras Gandia de Dénia.

Desde 2008 pertenece a la falla Centro, donde ha ido asumiendo diferentes cargos a lo largo de los años. Fue fallera mayor del distrito dels Quatre Cantons en 2024, un cargo que desarrolló con gran dedicación. También ha sido delegada de plantà, vocal de directiva y secretaria. Actualmente, está en posesión del buñuelo de oro de JLF de Dénia.

Otra de sus grandes pasiones es la fiesta de los Moros i Cristians. Pertenece desde el año 2009 a la filà Alkamar. Este año ha ostentado el cargo de capitana mora y en 2016 fue primer tro.