Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz de hoy jueves cambia con la nueva tarifa: las horas más baratas para encender los electrodomésticos
El personal de la Unidad del Dolor. LP

La Unidad del Dolor del Hospital de Dénia atiende a 1.300 pacientes al año

Los tratamientos disponibles incluyen opciones farmacológicas y técnicas intervencionistas | Las patologías más frecuentes son la artrosis, la lumbalgia, la cervicalgia y las tendinopatías

R. D.

Dénia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:16

Comenta

La Unidad del Dolor del Hospital de Dénia atiende cada año una media de 1.300 pacientes. Las patologías que trata son las derivadas de las cirugías, el dolor neuropático y dolor asociado a enfermedades degenerativas. Las más frecuentes son las musculoesqueléticas, como la artrosis, la lumbalgia, la cervicalgia y las tendinopatías. También se incluyen las cefaleas, las neuralgias y el dolor oncológico.

Con motivo del Día Mundial del Dolor, que se celebra el próximo 17 de octubre, el Departamento de Salud de Dénia reafirma su compromiso con el tratamiento del dolor crónico, mediante la mejora continua de sus servicios y la incorporación de nuevas técnicas.

La Unidad del Dolor del Hospital de Dénia, coordinada por Antonio Martínez Mortera, realiza un abordaje multidisciplinar e integral del paciente, en colaboración con otros servicios médicos. Los tratamientos disponibles incluyen opciones farmacológicas y técnicas intervencionistas.

Las técnicas intervencionistas abarcan infiltraciones, bloqueos nerviosos, radiofrecuencia, neuroestimulación, epiduroscopia, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, ozonoterapia y fisioterapia invasiva. Estas intervenciones se realizan en régimen ambulatorio o en quirófano.

La derivación a la unidad se realiza desde Atención Primaria o desde otras especialidades del hospital. El circuito asistencial incluye una primera valoración clínica, pruebas diagnósticas si son necesarias, y la elaboración de un plan terapéutico individualizado.

Los criterios de inclusión contemplan pacientes con dolor crónico de más de seis meses de evolución, que no han respondido a tratamientos convencionales. El objetivo es reducir la intensidad del dolor, mejorar la funcionalidad y evitar la cronificación.

Datos de la OMS

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco personas en el mundo sufre dolor crónico de moderado a grave, mientras que una de cada tres ve limitada su funcionalidad diaria. El dolor crónico se considera una enfermedad en sí misma, con implicaciones físicas, emocionales y sociales.

En España, el dolor crónico afecta al 25,9% de la población adulta, lo que equivale a más de nueve millones de personas. En la Comunidad Valenciana, los datos del Barómetro del Dolor Crónico reflejan una prevalencia similar, con especial incidencia en personas mayores de 65 años.

Para Antonio Martínez Mortera el alivio del dolor no es solo una cuestión médica, sino también un derecho universal, recogido desde el año 2000 por la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. «El objetivo de la celebración del día mundial es visibilizar el impacto del dolor crónico en la calidad de vida de millones de personas y promover el acceso a tratamientos eficaces», ha finalizado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  3. 3 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  4. 4

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  5. 5 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  6. 6 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  7. 7 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  8. 8

    Una manifestación por Palestina toma el centro de Valencia
  9. 9 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix
  10. 10

    Ábalos esquiva por el momento la cárcel pese a negarse a declarar ante el Supremo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Unidad del Dolor del Hospital de Dénia atiende a 1.300 pacientes al año

La Unidad del Dolor del Hospital de Dénia atiende a 1.300 pacientes al año