Los taxistas de Dénia reclaman más seguridad ante el aumento de incidentes los fines de semana

Ser taxista en Dénia se está convirtiendo en determinados momentos en una profesión de riesgo. El gremio denuncia el aumento de los percances e incidentes, especialmente los fines de semana por la noche. Esta situación se agrava, según explican, cuando llega el verano, por lo que están todavía más preocupados según se acercan esas fechas. Por ello, reclaman más seguridad.

Las amenazas que reciben han crecido, según relatan, e incluso alguno ha llegado a ser agredido. «Y para colmo, si te defiendes, tú eres el culpable», lamentan.

Eso es lo que le ha ocurrido a un taxista que reclamó a un cliente los 20 euros que le adeudaba desde hacía más de dos meses por una carrera a Ondara. Cuando le vio en la parada le recordó que aún le debía ese viaje y en respuesta recibió un «te voy a partir la cara».

A finales del pasado mes cumplió esa amenaza. Un día se acercó a él y le dijo que se quitara la gafas porque le iba a pegar. Entonces le dio en la cara y acudieron otras dos personas de refuerzo. El taxista se defendió. Con el ojo todavía con restos del moratón, relata que al ir a poner la denuncia «en la Policía Nacional me dijeron que no puedes hacer y que debes dejar que te peguen». Para su sorpresa, pese a haber sido amenazado y golpeado, ha sido citado ante los tribunales como presunto autor de un delito de lesiones.

Los taxistas comentan que el perfil del cliente conflictivo suele ser gente joven y pasada de alcohol o drogas. Ocurre especialmente por las noches en la parada de Cándida Carbonell, junto a Marqués de Campo. «Vienen borrachos y agresivos. Cuando les dices que se sienten un momento para que se les pase porque están vomitando, entonces nos atacan», dice uno de los profesionales del gremio. «Y si no los quieres llevar, lanzan los vasos que llevan en la mano contra el vehículo o buscan piedras», añade otro.

A menudo se encuentran con clientes que, después de llevarlos a la dirección solicitada, no llevan dinero. Otros les dicen que les van a reventar el coche y prefieren asumir las pérdidas económicas y no recibir el dinero a las pérdidas físicas o en su herramienta de trabajo. En cierta ocasión, una mujer no estaba contenta con el precio de la carrera y le dijo que no iba a pagar y «con la amenaza de denunciarlo y, como era mujer, la creerían», señaló otro de los taxistas de Dénia.

Ante este cúmulo de incidentes, algunos de estos conductores reconocen que «nos dan ganas de dejar de trabajar por la noche o dejar el taxi». En el gremio hay cinco mujeres. Una de ellas ha dejado de hacer los turnos noche y el resto se lo está pensando, afirma uno de sus compañeros.

Efecto disuasorio

Este panorama lleva a las dos asociaciones de taxis de la capital de la Marina Alta a reclamar medidas para incrementar la seguridad. Una de sus reivindicaciones es que se coloque una cámara en la parada que hay junto a Marqués de Campo porque creen que tendrá un efecto disuasorio y que los clientes se lo pensarán antes de pasar a la agresión o a tirar objetos contra los taxis. De momento ya han concertado una cita con el alcalde para la próxima semana.

Otras demandas exceden las competencias municipales. Por un lado, quieren que se legalicen las cámaras en el interior de los taxis. Eso les permitirá que haya constancia audiovisual de las amenazas que reciben y que no pueden probar. También instan a la Asociación Gremial del Taxi a que luche para que «no se nos considere particulares y que nos cataloguen como al profesorado o al personal sanitario para que haya consecuencias en caso de ser agredidos».

En opinión, todo ello redundaría en una reducción de la inseguridad y así podrían trabajar con más tranquilidad. En Dénia actualmente hay 29 licencias de taxi y a principios de año el consistorio sacó a concurso la concesión de otras seis más.

