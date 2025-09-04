Un sistema de aparcamiento inteligente permite saber dónde hay plazas libres en Dénia Una aplicación y tres paneles informativos ofrecerán datos en tiempo real de los estacionamientos disponibles entre los 277 sensorizados en la zona azul

Jueves, 4 de septiembre 2025

Encontrar un lugar donde estacionar el coche en la zona azul de Dénia se convierte en muchas ocasiones en misión imposible. Los conductores han de dar vueltas por el centro de la ciudad a la caza del primer hueco vacío o controlando quién sube a un vehículo con la esperanza de que se marche ya. Para mejorar la movilidad y favorecer el acceso al comercio local el ayuntamiento ha puesto en marcha un sistema de aparcamiento inteligente ('smart parking') que permitirá conocer las plazas libres en cada zona.

Esta actuación, que ayudará a reducir el tráfico de agitación en el centro urbano y a disminuir las emisiones de CO2, forma parte del proyecto de Transformación Digital Inteligente y Sostenible del Sector Comercial de Dénia, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

La concejal de Comercio, María José García, ha destacado que «la actuación permitirá conocer en tiempo real la ocupación de las plazas de estacionamiento regulado». Según ha remarcado, este sistema ofrece «una solución tecnológica que hará más cómodo y eficiente venir a comprar en el centro de Dénia»

En total se han sensorizado 277 plazas de estacionamiento regulado, 267 de ellas ordinarias y las 10 restantes son de las reservadas para personas con movilidad reducida. Se encuentran en calles del entorno del Mercat Municipal y del centro histórico, en concreto en Carlos Sentí, Mercat, Magallanes, Cándida Carbonell, Colón, Calderón y el parking de la Estación.

La ciudadanía dispone de la aplicación móvil gratuita ParkTime, que mostrará en tiempo real la disponibilidad de las plazas monitorizadas. La app permitirá también agrupar y localizar exclusivamente las plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) o incluirlas en una búsqueda general.

El sistema se completa con la instalación de tres paneles informativos situados en puntos estratégicos de acceso a la ciudad, como la calle Patricio Ferrándiz, el cruce de la calle La Mar con Cándida Carbonell y, finalmente, en Ronda Muralles intersección con la calle Pont, que está en proceso de instalación. Estos paneles guiarán a los conductores hacia las zonas con plazas libres, evitando la saturación en las calles más céntricas.

El edil de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto, ha señalado que «con los paneles informativos y la gestión tecnológica reducimos los tiempos de búsqueda, ordenamos mejor el tráfico y garantizamos un acceso más seguro y eficiente en el centro».

Los sensores magnéticos instalados son autónomos e inalámbricos. Están embebidos en el pavimento con material antideslizante y permiten detectar en tiempo real la ocupación de cada plaza. Disponen de calibración automática continua, conectividad mediante tecnología 'narrowband' sobre redes móviles LTE, y una vida útil estimada de hasta diez años.

García ha recordado que esta actuación se suma a otras impulsadas el último año, como el lanzamiento de la app D-Dénia o las taquillas refrigeradas del Mercado Municipal, todas ellas dirigidas a modernizar, digitalizar y reforzar el comercio local de la ciudad. «Modernizar los servicios que acompañan al comercio es apoyar directamente a nuestras tiendas y negocios. Ahora, con este sistema, venir a comprar en Dénia será más atractivo, porque, sumado a otros factores, facilitamos el aparcamiento», ha añadido.