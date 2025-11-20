La residencia de Santa Llúcia de Dénia muestra el universo pictórico de Juánfer Una selección de la producción óleos, dibujos y collage realizados en los tres años que reside en el centro se puede contemplar en las dos plantas comunes

R. D. Dénia Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:01

La residencia de personas mayores Santa Llúcia de Dénia muestra el universo pictórico de Juánfer. Juan Fernando Rodríguez Marín es un artista que vive en la residencia desde hace tres años. Nacido de Alicante, pero vecino de San Vicente del Raspeig «de toda la vida», Juánfer, su nombre artístico y con el que todo el mundo lo conoce en el centro, dice que le gusta estar en este lugar. Aquí puede dar rienda suelta a la vertiente artística que le ha acompañado desde la infancia. «Recuerdo que con tres años dibujé la quilla de un barco en la pared de casa», comenta.

Desde que está en Santa Llúcia, ha pintado numerosas obras, con técnicas como el óleo, el dibujo, ceras o collage. Ahora, una selección de esta producción se puede contemplar en las dos plantas comunes de la residencia, para disfrute de sus compañeros y compañeras, el personal y visitantes.

De temáticas muy diversas, Juánfer plasma su universo con los trazos, los colores, los textos que acompañan algunos de los cuadros: reminiscencias dalinianas, títulos sugerentes como Anís común mono, autorretratos, vírgenes, flores, las hogueras y las Fallas, la mitología... Todos tienen su lugar en los lienzos de Juánfer.

Ampliar El artista explica una de sus obras a la edil de Servicios Sociales. LP

Preguntado por su cuadro favorito, tarda en elegir uno, pero, finalmente, se decide y lo deja para el final del recorrido por la exposición que ha guiado esta esta semana acompañado por la concejala de Servicios Sociales, Melani Ivars, la directora de la residencia, Yolanda Cabrera, y toda aquella persona que ha querido sumarse por el camino. Y así, este itinerario acaba frente a un óleo sobre lienzo, 'Oda a Miguel Hernández', junto al que posa satisfecho para las fotografías.

