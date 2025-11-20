Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juánfer junto a una de sus obras. LP

La residencia de Santa Llúcia de Dénia muestra el universo pictórico de Juánfer

Una selección de la producción óleos, dibujos y collage realizados en los tres años que reside en el centro se puede contemplar en las dos plantas comunes

R. D.

Dénia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:01

Comenta

La residencia de personas mayores Santa Llúcia de Dénia muestra el universo pictórico de Juánfer. Juan Fernando Rodríguez Marín es un artista que vive en la residencia desde hace tres años. Nacido de Alicante, pero vecino de San Vicente del Raspeig «de toda la vida», Juánfer, su nombre artístico y con el que todo el mundo lo conoce en el centro, dice que le gusta estar en este lugar. Aquí puede dar rienda suelta a la vertiente artística que le ha acompañado desde la infancia. «Recuerdo que con tres años dibujé la quilla de un barco en la pared de casa», comenta.

Desde que está en Santa Llúcia, ha pintado numerosas obras, con técnicas como el óleo, el dibujo, ceras o collage. Ahora, una selección de esta producción se puede contemplar en las dos plantas comunes de la residencia, para disfrute de sus compañeros y compañeras, el personal y visitantes.

De temáticas muy diversas, Juánfer plasma su universo con los trazos, los colores, los textos que acompañan algunos de los cuadros: reminiscencias dalinianas, títulos sugerentes como Anís común mono, autorretratos, vírgenes, flores, las hogueras y las Fallas, la mitología... Todos tienen su lugar en los lienzos de Juánfer.

El artista explica una de sus obras a la edil de Servicios Sociales. LP

Preguntado por su cuadro favorito, tarda en elegir uno, pero, finalmente, se decide y lo deja para el final del recorrido por la exposición que ha guiado esta esta semana acompañado por la concejala de Servicios Sociales, Melani Ivars, la directora de la residencia, Yolanda Cabrera, y toda aquella persona que ha querido sumarse por el camino. Y así, este itinerario acaba frente a un óleo sobre lienzo, 'Oda a Miguel Hernández', junto al que posa satisfecho para las fotografías.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
  9. 9 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  10. 10

    Bernabé coincide con Mazón: la delegada también supo que había muertos a las cinco de la madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La residencia de Santa Llúcia de Dénia muestra el universo pictórico de Juánfer

La residencia de Santa Llúcia de Dénia muestra el universo pictórico de Juánfer