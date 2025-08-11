El Puerto de Xàbia contará con un nuevo aparcamiento con 123 plazas La inversión prevista, gracias a la colaboración público-privada asciende a 5,2 millones de euros

R.X. Xàbia Lunes, 11 de agosto 2025, 14:42 Comenta Compartir

El Puerto de Xàbia, gestionado por la Generalitat y la concesionaria del Club Náutico, ha comenzado los trabajos de catas previos a la construcción del nuevo aparcamiento en el marco del proyecto de integración de este espacio en el municipio que se desarrollará durante los próximos años con el objetivo de abrir la infraestructura a la ciudadanía.

Los trabajos han comenzado una vez la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio tramita la prórroga de la concesión del Club Náutico de Xàbia, que actualmente finaliza en junio de 2026, con el objetivo de impulsar una serie de actuaciones para reorganizar el espacio portuario, entre las que destaca la construcción de este aparcamiento. El mismo será elevado con tres niveles y contará con una superficie total de 4.700 metros cuadrados y 123 plazas de estacionamiento.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha explicado que hace unas semanas «finalizó la información pública sobre la ampliación del plazo concesional del Club Náutico de Xàbia», y esta semana «ya se están realizando las catas para la redacción del proyecto definitivo y constructivo y poder empezar las obras en un breve plazo de tiempo». Se trata, ha señalado, «de un proyecto de más de cinco millones de euros de inversión, basado en la colaboración público-privada a través del Club Náutico de Xàbia».

El futuro estacionamiento se ubicará en una explanada actualmente utilizada como espacio de almacenamiento y aparcamiento en superficie. El diseño del edificio contempla una integración paisajística con retranqueos en altura, uso de materiales como piedra natural y acero-corten, así como ajardinamiento con especies autóctonas en las terrazas formadas por los distintos niveles, que culminará «con una terraza con vistas a todo el puerto y a la bahía de Xàbia» ha indicado el director general.

Junto a la construcción del aparcamiento y con el objetivo de abrir el Puerto a vecinos y turistas, el proyecto incluye otras dos actuaciones destacadas. Por un lado, la mejora de la permeabilidad de los edificios del Club Náutico con un estilo más acorde a Xàbia, y, por otro, la optimización de la lámina de agua mediante la construcción de un nuevo pantalán.

La inversión global prevista para el conjunto de actuaciones, fruto de un acuerdo de colaboración público-privado entre la Generalitat y el concesionario con la colaboración del Ayuntamiento de Xàbia, es de 5.291.198 euros.

Por su parte, la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, ha mostrado su satisfacción por esta nueva actuación impulsada por la Generalitat «para integrar, más si cabe, el espacio portuario dentro del municipio. Vamos a ganar 123 plazas de aparcamiento, muy necesarias en Xàbia, y los vecinos y visitantes podrán disfrutar en la planta superior de una plaza peatonal con un mirador que ofrecerá magníficas vistas del puerto».