Primeros actos en Calp de las fiestas patronales de Moros y Cristianos La presentación oficial de la pregonera, un concierto de música festera y la Noche de Cabos de Escuadra marcan mañana jueves el inicio de las celebraciones

Calp Miércoles, 15 de octubre 2025

Todo está listo en Calp para dar comienzo a las fiestas de Moros y Cristianos en honor al Cristo del Sudor, patrón de la villa, organizadas por la Asociación de Moros y Cristianos en colaboración con el Ayuntamiento. Los primeros actos tendrán lugar este jueves.

Mañana el programa arrancará con la presentación del Libro de Fiestas y la presentación oficial de la pregonera de este año, Inma Morató, primera presidenta de la Asociación de Moros y Cristianos. A continuación se celebrará un concierto de música festera a cargo de la Unión Musical Calp-Ifach en el Auditorio de la Casa de Cultura. Al finalizar, se realizará la I Noche de Cabos de Escuadra junto a la Unión Musical Calp-Ifach en la Avenida Masnou.

El viernes por la tarde, a las 18.30 horas, se llevará a cabo la entrada de bandas que recorrerán las distintas calles del municipio. Más tarde, a las 20 horas será la izada de estandartes y el pregón de fiestas en la plaza Mayor.

Al finalizar este acto, todas las filaes y la Comisión de Fiestas 2025 realizarán un pasacalle hasta la iglesia para realizar la ofrenda de cirios al patrón. A las 00.30 horas los festeros se reunirán para realizar un pasacalle desde la calle Justicia hasta la plaza Constitución. Y una hora después tendrá lugar el baile de la capitanía cristiana en la filá Mozárabes de Ifach.

El sábado a las 18.30 horas arrancará desde la calle Benissa y hasta la plaza Colón, la Gran entrada cristiana y mora. Este es uno de los actos más emblemáticos de las fiestas. El desfile de las tropas de los bando de la media luna y la cruz que recorre la principal avenida del municipio, la venida Gabriel Miró, hasta llegar a la playa del Arenal reúne a miles de vecinos y atrae a numerosos visitantes y turistas admirados por la espectacularidad y singularidad del desfile calpino. Para los cargos más representativos, capitanías, abanderada y alferecías, supone la culminación de todo un año de esfuerzo y trabajo. Ballets, animales, música y fuego caracterizan los boatos de las capitanías que hace emocionar al público.

Este será el gran momento de los capitanes moro y cristiano de 2025, Adrián Romero, de la filà Tuareg, y Ángel García, de la filà Mozárabes, acompañados por la favorita, Fini Ortiz, y la primera dama, Estefanía Moll. Otros de los cargos relevantes son el de abanderada de la Asociación de Moros y Cristianos, que este año recae en Celia González Jorro, de Berberiscos, y los alféreces cristiano y moro, Marc Císcar ,de Marins Corsaris, y Marc Sala, de Berberiscos.

Durante la jornada dominical se celebrará el Desembarco y Primera Batalla en la Playa del Arenal-Bol. Este acto representa la llegada de las hordas musulmanas a la playa. Las barcazas de las filaes moras parten desde el puerto pesquero hasta llegar al Arenal, donde empiezan a desembarcar para dar inicio a la batalla. El estruendo de arcabuces lo inunda todo. Las tropas moras ganan la primera batalla y ascienden por la avenida Gabriel Miró hasta la plaza Mayor mientras las tropas cristianas se repliegan a la espera de la segunda batalla

Ya por la tarde, a las 19 horas, está previsto el desfile infantil, sin duda unos de los actos más simpáticos del programa en el que los más pequeños toman todo el protagonismo.Y por la noche se celebrará el baile de la capitanía mora en la filá Tuareg.

El martes, 21 de octubre, se retoma el programa de fiestas con la celebración, a las 20.30 horas, del Parlamento y Segunda batalla 'El Miracle' en la Plaza Mayor. El 'Miracle' es la emotiva representación que singulariza la fiesta calpina. Los niños de la localidad anuncian la llegada de las tropas musulmanas al grito de 'Foc en Ifac!, moros a la costa!' y los cristianos se repliegan tras la muralla, pero nadie espera la traición de Moncófar. Este personaje, clave en la representación, inicia un parlamento con el embajador cristiano. El 'Miracle' es, sin duda, uno de los más emotivos y recordados.

Ampliar LP

Moncófar traiciona a los calpinos y se entrega al embajador moro para ayudar a los sarracenos a tomar la ciudad. La batalla de arcabuces hace temblar la plaza Mayor y, cuando todo parece perdido, un pequeño hombre, Caragol, lograr cerrar las puertas de la muralla gracias a la intercesión del patrón el Santíssim Crist de la Suor. El castillo se ilumina con la imagen del Cristo y Moncófar cae a sus pies. La representación se basa, con bastantes licencias, en los hechos históricos del 22 de octubre de 1744 y se repite cada año despertando la misma emoción entre los vecinos congregados. Por la noche está previsto el baile de la Abanderada de la Asociación en la Filá Berberiscos (Calle la Ermita).

La festividad del patrón será el miércoles. Ese día se celebrará al mediodía en la plaza Mayor la misa de campaña en honor al Santísimo Cristo del Sudor. Una vez finalizada, está previsto el disparo de una espectacular mascletà y el traslado de la imagen del Cristo de nuevo a la iglesia. Ya por la tarde, a las 19 horas, tendrá lugar la solemne procesión por las calles del casco antiguo y al finalizar se disparará una mascletà nocturna.

La programación concluirá el 23 de octubre con una misa de difuntos. Será oficiada a las 19.30 horas en la Parroquia Virgen de las Nieves.