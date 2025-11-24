Preocupación en la feligresía de Dénia ante el traslado del custodio de la ermita del Pare Pere Los vecinos consideran que arrancar al padre Enrique Oltra del Montgó después de medio siglo es «una injusticia difícil de comprender» y anuncian recogidas de firmas y movilizaciones como rechazo a la decisión de la Orden Franciscana

R. Gonzaléz Dénia Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:08 Comenta Compartir

El padre Enrique Oltra está ligado de forma inexorable a la ermita del Pare Pere de Dénia. Después de medio siglo siendo su custodio, ya forma parte de este espacio espiritual enclavado en el Montgó. Por ese motivo, la decisión de la Orden Franciscana de trasladarlo de este punto de peregrinación resulta incomprensible para muchas personas y ha provocado honda preocupación entre la feligresía y los vecinos.

No pueden entender cómo, a su edad y tras cinco décadas de dedicación ininterrumpida, se puede alejar de allí a esta figura esencial para la conservación y la actividad de la ermita. Según remarcan en un comunicado, el padre Enrique «no sólo ha sido responsable de la construcción, mantenimiento y cuidado de la ermita, un símbolo espiritual, cultural e histórico de la ciudad, sino que se ha convertido en una figura de referencia para miles de personas».

En ese sentido, cabe recordar que fray Enrique Oltra es Hijo Adoptivo de Dénia en reconocimiento a su labor en la ermita y por ser el impulsor del proceso de beatificación del Pare Pere. El pleno del 18 de diciembre de 2014 aprobó la moción para conceder esta distinción al fraile franciscano nacido en Carcaixent en junio de 1935.

Según fuentes vecinales, la decisión de trasladarlo y que abandone el Montgó «supone un daño humano y emocional irreparable, especialmente tratándose de una persona de avanzada edad cuya vida, identidad y salud emocional están profundamente ligadas a este lugar». No encuentran ninguna lógica para proceder de esa manera. Como apunta un portavoz de la comunidad, «esta no es una cuestión religiosa. Es una cuestión profundamente humanitaria». Por ello, tras 50 años de vida consagrados a la ermita y al Pare Pere, «arrancarlo de aquí es una injusticia difícil de comprender».

Sobre este aspecto, los vecinos ponen de relieve que ha sido la constancia diaria de este fraile, ya nonagenario, lo que ha permitido la conservación de la ermita, su entorno y su actividad. Según subraya, «su compromiso ha trascendido lo pastoral para convertirse en un servicio social y cultural al municipio». De manera que su marcha podría tener nefastas consecuencias, indican. En su opinión, este traslado «podría comprometer gravemente la continuidad y el cuidado de la ermita del Pare Pere, un espacio emblemático del Parque Natural del Montgó que recibe cada año miles de visitantes».

Feligreses y vecinos no piensan quedarse de brazos cruzados ante los que consideran una injusticia. De hecho, tienen previsto iniciar acciones cívicas en los próximos días para tratar de que la Orden Franciscana dé marcha atrás y permita al padre Oltra seguir como custodio de la ermita a la que ha entregado casi toda su vida.

Entre esas acciones, avanzan que habrá una recogida de firmas y movilizaciones. Y también hablan de contactos institucionales para pedir a que se revoque esa decisión. Harán todo lo que esté en sus manos para que siga allí.