'Pipiolos' y 'Quejío de loba' triunfan en la Mostra de Curts de Teulada Más de 800 personas disfrutan de las proyecciones y actividades en un festival que rinde homenaje al actor Fernando Cayo

R. D. Teulada Martes, 2 de septiembre 2025, 19:17 Comenta Compartir

La décima edición de la Mostra Curts de Moscatell de Teulada, organizada por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con el Auditori Teulada Moraira y la asociación ACAT, cierra sus puertas con un gran éxito de público. Los cortometrajes 'Pipiolos', de Daniel Sánchez Arévalo, y 'Quejío de loba', de la gaditana Andrea Ganfornina, se alzaron con los principales galardones.

Más de 800 personas disfrutaron de proyecciones y actividades paralelas en un festival que, además de celebrar el talento emergente del cortometraje, rindió homenaje al actor Fernando Cayo y confirmó su condición de referente cultural en la Comunitat Valenciana.

El jurado otorgó el premio al mejor cortometraje de temática libre a 'Pipiolos', que aborda con ternura y sensibilidad el despertar sexual de dos adolescentes durante un verano. El director, Daniel Sánchez Arévalo, recogió el galardón personalmente y expresó su gratitud a la Mostra, al público asistente y a su familia.

Por otra parte, 'Quejío de loba' fue doblemente premiado. Recibió el reconocimiento al mejor cortometraje por la igualdad de género y a la mejor interpretación, para la actriz Ana Salas, por su conmovedora representación de una madre atrapada en una situación de violencia machista.

El palmarés se completó con 'Còlera', de José Luis Lázaro, como mejor corto valenciano por su retrato de una agresión homófoba; y con 'Insalvable', que otorgó a Javier Marco el premio a la mejor dirección. El público, por su parte, eligió como favorita la obra 'Leonardo', de los realizadores alicantinos Meka Ribera y Álvaro G. Company, protagonizada por Roo Castillo y Fernando Cayo.

La gala de clausura, conducida por el actor Óscar Lasarte, combinó humor, magia y emoción ante 300 personas. Destacó la intervención de la actriz y presidenta del jurado, Imma Sancho, que improvisó sobre el escenario un homenaje a Daniel Sánchez Arévalo.

Uno de los momentos más esperados fue el homenaje al actor Fernando Cayo, conocido por su participación en 'La casa de papel' y por una sólida trayectoria tanto en cine como en teatro. Al recibir el reconocimiento, Cayo se definió con humildad como «una eterna promesa del cine español», arrancando una gran ovación del público.

La edil de Cultura de Teulada, Verónica Martínez, destacó que «la apuesta del ayuntamiento por la cultura y con un festival que crece cada año en público, en calidad y en repercusión, es motivo de reconocimiento al trabajo conjunto por hacer posible que cada edición de la Mostra de Curts de Moscatell sea más especial. Un homenaje que seguimos rindiendo, además, a nuestro patrimonio cultural más dulce, la uva moscatel».

Por su parte, el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, subrayó que «a consolidación de la Mostra como un referente cultural «no solo impulsa el talento cinematográfico, sino que también proyecta a Teulada Moraira en el panorama audiovisual nacional». Además, recordó que «este año el festival se ha convertido en certamen calificador para los Premios Goya, lo que supone un salto de calidad y una gran oportunidad para los creadores» que han pasado por este certamen.