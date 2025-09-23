Un mural por la diversidad a los pies del Castillo de Dénia Convivencia y restauración del espacio se dan la mano en la obra del artista alicantino Iñigo Lanz que ya se puede contemplar en la calle Hospital

R. D. Dénia Martes, 23 de septiembre 2025, 19:46 Comenta Compartir

La Concejalía de Igualdad y Diversidad ha cambiado la imagen del carrer de la pujada al Castillo de Dénia a través de una nueva iniciativa de visibilización y concienciación que se ha llevado a cabo en la esquina con la calle Hospital, uno de los principales accesos a esta emblemática fortificación de la ciudad. Se trata de la pintura de un mural por la diversidad que ya recibe a vecinos y visitantes de Les Roques.

Esta intervención artística, obra del artista alicantino Íñigo Lanz, «pone en valor la diversidad humana en todas sus variantes», ha señalado el concejal Javier Scotto. Para ello se ha buscado «tanto la diversidad sexo-genérica, como la racial, la discapacidad, los cuerpos no normativos y el diálogo intergeneracional. Una proyección de la Dénia diversa en la que convivimos todos», ha añadido.

Destaca la puesta en valor del feminismo, con la inclusión de personajes LTB y el signo morado del triángulo invertido; y la diversidad afectivo-sexual y de género, representada por personajes con diferentes orientaciones sexuales y personas transgénero o intersexuales, que se identifican en el mural a través de códigos visuales ampliamente aceptados como las banderas del colectivo LGTBIQ+.

La diversidad funcional está también presente. Eso se ha conseguido con «cuerpos no normativos, capacidades diversas, y personas de todas las edades, un dialogo intergeneracional que comparte este espacio emblemático de Dénia». Finalmente, un perro verde recuerda que «todas y todos somos especiales, únicos y maravillosos, sin necesidad de encajar en estándares impuestos socialmente», en palabras del autor.

El mural incluye, asimismo, una referencia al genocidio que se está cometiendo en Gaza simbolizada por el símbolo de la sandía. En definitiva, es «un mural que apela al dialogo, la convivencia y. por supuesto, la paz, del que toda persona que se acerque puede formar parte, dado que está diseñado para retratarse fotográficamente junto a los personajes», ha indicado el edil de Diversidad.

En esta intervención artística se dan la mano visibilidad, reivindicación, igualdad e inclusión, junto con la recuperación del espacio urbano con la restauración de la fachada de una casa de titularidad municipal, «que le ha cambiado la cara a esta calle muy frecuentada por los turistas que suben al castillo». La actuación está subvencionada por la Dirección General de Diversidad de la Generalitat con 2.745,64 euros.

El muralista es Íñigo Lanz, un artista e ilustrador alicantino titulado en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial y Máster Universitario en Educación Secundaria, especialidad Dibujo y Artes Plásticas. Sus trabajos se caracterizan por la ilustración vectorial, los colores vivos y planos y mucho humor. La temática de su obra gira siempre en torno a dos grandes temas. Se trata de la diversidad humana y la visibilización del colectivo LGTBIQ+; y la arquitectura, su otra gran pasión.

Temas

Dénia