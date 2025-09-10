Una manifestación nocturna para «iluminar la noche oscura de los 488 chalés del PAI Medina Llíber» Salvem la Vall prepara una gran acción simbólica el 27 de septiembre que unirá con un río de gente y de luz el pueblo y los pies de la Muntanya Llarga

R. D. Llíber Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:59 Comenta Compartir

Salvem la Vall pretende «iluminar la noche oscura de los 488 chalés del PAI Medina Llíber». Para ello, la asociación ha convocado una gran acción sin precedentes en la Marina Alta. Se trata de una manifestación nocturna y lumínica para «unir la claridad del pueblo de Llíber con la oscuridad de la destrucción del PAI que pretende construir 488 chalés con piscina en el paraje de la Muntanya Llarga».

La protesta tendrá lugar el 27 de septiembre, a las 19.30 horas. Además, los organizadores completa nla convocatoria con una programación reivindicativa hasta la madrugada que incluye una cena popular y el Fesvall, un festival de música con la actuación de grupos que apoyan esta causa como los históricos Skaparràpid; la Llavor, que versiona temas de Aspencat con miembros de la antigua banda; DJ Biano, fundador y miembro de Orxata Sound Systema; el DJ del grupo Cactus, Santi Mataix; y el grupo Hey Zuri.

Se trata de la segunda grande acción de Salvem la Vall después de que en febrero 2024 miles de personas asistieran a la manifestación contra el PAI de Llíber convocada por la entidad. En el manifiesto la asociación destaca que «volvemos a la calle porque es el momento de demostrar, otra vez, que estamos dispuestos a defender esta tierra». También recoge que «no queremos más destrucción del territorio. No queremos ser colonia de ningún modelo urbanístico que nos expulsa y nos condena a un futuro invivible».

Salvem la Vall explica en su manifiesto los motivos para rechazar el PAI Medina de Llíber. Entre ellos destaca que no tienen agua para 488 chalés, que es un proyecto pensado para ricos de fuera, no para la gente del valle, y que destroza el paisaje, la agricultura y el patrimonio natural.

La asociación remarca que la recaudación de la jornada se destinará a los gastos de las nuevas e «inminentes acciones judiciales que se están preparando». El colectivo apunta que hace solo unas semanas se conocía «el giro estratégico en los tribunales del Ayuntamiento de Llíber y la constructora Vapf, que ahora sí reconocían que no tenían ninguna fuente de suministro de agua para el PAI». Y añade que «esquivan la ley de agua porque sitúan el inicio del proyecto urbanístico meses antes de que se aprobara la ley de agua hace más de 20 años».

«Nos han estado mintiendo y buscan cualquier pretexto judicial para seguir, pero la nueva estrategia judicial para saltarse la ley de aguas es una huida adelante perversa que acabarán pagando tarde o pronto. Esta batalla durará años y estamos preparadas para afrontarla», destaca la asociación.