'Levedad' de Manuel Martí gana en Dénia la 7ª edición de Esculturas frente al mar Las obras de Fernando Herranz e Isidro Alonso obtienen el segundo y tercer premio

R. D. Dénia Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:42

'Levedad' de Manuel Martí gana la 7ª edición de Esculturas frente al mar de Dénia. El concejal de Cultura, Raúl David García; el capitán-director de Marina Dénia, Gabriel Martínez; y los miembros del jurado, Toni Marí, Nicolás Merle, Joan Castejón y Modesto Marí han entregado este jueves los premios a los ganadores.

Manuel Martí ha obtenido 1.500 euros como ganador del certamen de este año. El segundo premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para Fernando Herranz por 'Yo estaba parado, tú estabas allí' y el tercer premio, con 500 euros, ha recaído en Isidro Alonso y su escultura 'Flecha de sal'. La concejalía de Cultura y Marina Dénia también han otorgado tres menciones especiales para las obras de Georgie Poulariani, Marta Baceiredo, Paqui Giner.

Ampliar El jurado junto a Fernando Herranz y la obra que ha quedado segunda. Tino Calvo

Este año la elección de las obras premiadas se ha realizado con las votaciones del jurado, que han valido el 50%; las del público, que han supuesto un 30%, y el 20% restante se ha contabilizado con las votaciones de los propios artistas. «Ha ido creciendo en el número de expositores y de una forma exponencial, en la calidad de las obras», ha señalado Gabriel Martínez. Según ha explicado, «más de 1.000 personas han participado en las votaciones y muchas más han compartido las obras en sus redes sociales».

El artista y miembro del jurado Joan Castejón ha comentado «que estamos muy contentos de la participación de este año, por la calidad de las obras». Por su parte, Modesto Marí ha señalado que »la votación popular nos ha gustado ya que hemos podido comprobar que la gente se ha volcado con este concurso.

Para Nicolás Merle, «ver una colaboración público-privada es el triunfo de la cultura». Toni Marí ha agradecido el apoyo de la marina, los artistas y el Ayuntamiento. En cuanto al concejal de Cultura, Raúl García de la Reina ha dado las gracias »a los artistas por la dedicación que le dedicáis a las obras y a Marina Dénia por poner en marcha este proyecto y espacio«.

