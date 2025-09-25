Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
Manuel Martí junto a 'Levedad'. Tino Calvo

'Levedad' de Manuel Martí gana en Dénia la 7ª edición de Esculturas frente al mar

Las obras de Fernando Herranz e Isidro Alonso obtienen el segundo y tercer premio

R. D.

Dénia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:42

'Levedad' de Manuel Martí gana la 7ª edición de Esculturas frente al mar de Dénia. El concejal de Cultura, Raúl David García; el capitán-director de Marina Dénia, Gabriel Martínez; y los miembros del jurado, Toni Marí, Nicolás Merle, Joan Castejón y Modesto Marí han entregado este jueves los premios a los ganadores.

Manuel Martí ha obtenido 1.500 euros como ganador del certamen de este año. El segundo premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para Fernando Herranz por 'Yo estaba parado, tú estabas allí' y el tercer premio, con 500 euros, ha recaído en Isidro Alonso y su escultura 'Flecha de sal'. La concejalía de Cultura y Marina Dénia también han otorgado tres menciones especiales para las obras de Georgie Poulariani, Marta Baceiredo, Paqui Giner.

El jurado junto a Fernando Herranz y la obra que ha quedado segunda. Tino Calvo

Este año la elección de las obras premiadas se ha realizado con las votaciones del jurado, que han valido el 50%; las del público, que han supuesto un 30%, y el 20% restante se ha contabilizado con las votaciones de los propios artistas. «Ha ido creciendo en el número de expositores y de una forma exponencial, en la calidad de las obras», ha señalado Gabriel Martínez. Según ha explicado, «más de 1.000 personas han participado en las votaciones y muchas más han compartido las obras en sus redes sociales».

El artista y miembro del jurado Joan Castejón ha comentado «que estamos muy contentos de la participación de este año, por la calidad de las obras». Por su parte, Modesto Marí ha señalado que »la votación popular nos ha gustado ya que hemos podido comprobar que la gente se ha volcado con este concurso.

Para Nicolás Merle, «ver una colaboración público-privada es el triunfo de la cultura». Toni Marí ha agradecido el apoyo de la marina, los artistas y el Ayuntamiento. En cuanto al concejal de Cultura, Raúl García de la Reina ha dado las gracias »a los artistas por la dedicación que le dedicáis a las obras y a Marina Dénia por poner en marcha este proyecto y espacio«.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»
  3. 3 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  4. 4 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  5. 5

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  6. 6

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  7. 7 A prisión el detenido por asesinar a tiros a un hombre en Alaquàs
  8. 8 El municipio valenciano en el que hoy se ha dormido bajo cero
  9. 9

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  10. 10

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Levedad' de Manuel Martí gana en Dénia la 7ª edición de Esculturas frente al mar

&#039;Levedad&#039; de Manuel Martí gana en Dénia la 7ª edición de Esculturas frente al mar