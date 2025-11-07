El Jávea busca reencontrase con la victoria ante el Rayo Ibense

J. Zamora Xàbia Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

La competición en la Lliga Comunitat avanza y este fin de semana alcanza la novena jornada. En ella, el Jávea jugará como local y buscará reencontrase con la victoria ante el Rayo Ibense. En cambio, la UD visita Carcaixent.

Los rojiblancos se enfrentan el domingo, a las 12 horas, al Rayo Ibense en un partido que contará con el arbitraje del colegiado Bailén Pacheco. Vuelven a su horario de invierno con la intención de ver su grada llena.

La formación de Julio Ivorra afronta el choque con el objetivo de volver a la senda del triunfo tras estar cuarto jornadas sin sumar los tres puntos. Una circunstancia que le ha hecho bajar algunos puestos en la clasificación.

Durante la semana, el técnico ha trabajado junto a sus hombres el aspecto ofensivo. En cada encuentro están desperdiciando muchas ocasiones de gol y eso se acaba pagando. El equipo necesita cuanto antes que los delanteros recuperen su olfato goleador. Ivorra no podrá contar para este choque con Marcilla, que ha sido sancionado con un partido.

El Rayo Ibense se presenta en Xàbia con dos puntos menos que la formación rojiblanca y con la intención de obtener un triunfo que le coloque por encima en la clasificación.

Por su parte, la UD Calpe jugará también este domingo, a las 16.30 horas, ante el Carcaixent. El choque lo arbitrará Torregrosa Talens. Este duelo se presenta con la máxima igualdad. Ambas escuadras llegan con la misma puntuación en la clasificación.

El conjunto calpino que dirige Toni González intentará aprovechar sus virtudes para sacar puntos, que le vendrían muy bien a la hora de levantar la autoestima de los jugadores y ganar en confianza. El técnico afronta el choque sin jugadores sancionados y pendiente de la evolución de algunos de sus hombres que han estado renqueantes en la última semana.