El incendio declarado en la zona del Saladar de Xàbia. Ayuntamiento

El incendio en un solar obliga a desalojar un restaurante en Xàbia

El fuego se ha declarado en la zona del Saladar y ya está controlado

B. González

Xàbia

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:42

Un incendio declarado en un solar de la zona del Saladar de Xàbia ha obligado a desalojar de manera preventiva un restaurante y la zona de Paintball, además de a cortar al tráfico una calle.

El fuego se ha iniciado, por causas que se investigan sobre las 15.52 de este viernes en un solar frente a la Calle Atenas, a la altura del número. Nada más darse el aviso y una vez que Policía Local y efectivos de bomberos han llegado al lugar, como medida preventiva se ha procedido a desalojar el Paintball y el restaurante La Terreta. Policía Local también ha cortado el tráfico de la calle Tamarits.

Hasta el lugar se han movilizado tres medios aéreos, cinco dotaciones y capataz forestal de Bomberos Diputación de Alicante, dos autobombas y tres unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, una unidad de prevención de incendios forestales, Bomberos Voluntarios de Balcón al Mar, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y Cruz Roja.

Gracias a la rápida y coordinada actuación de los efectivos el fuego ha podido ser controlado en menos de dos horas y no ha habido que lamentar ningún daño personal.

Desde el Ayuntamiento, no obstante, se ruega a la ciudadanía que aún no se acerque por la zona afectada para que los efectivos puedan extinguir totalmente el fuego y para garantizar la seguridad.

El Consistorio de Xàbia también agradece la eficaz actuación de todos los servicios de emergencias.

