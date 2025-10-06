Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ambulancias en la zona de Urgencias del Hospital de Dénia. R. G.

Heridas cinco mujeres en un accidente de tráfico en Xàbia

El choque entre los dos coches tiene lugar de madrugada en la carretera CV-740

R. G.

Xàbia

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:43

Comenta

Cinco mujeres, de entre 21 y 28 años de edad, ha resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de hoy lunes en Xàbia. Así lo han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El choque entre dos coches ha tenido lugar en la carretera CV-740.

El CICU ha recibido el aviso del siniestro cuando pasaban diez minutos de la una de la madrugada. De inmediato ha movilizado una unidad del SAMU, dos unidades Soporte Vital Básico y una ambulancia convencional, que se han desplazado hasta el lugar del accidente.

Los servicios médicos del SAMU han asistido a las heridas. Una de ellas, de 21 años de edad, presentaba traumatismo abdominal y fractura de pelvis y ha sido evacuada al Hospital Marina Baixa de La Vila Joisa. Las cuatro restantes han sido trasladadas al Hospital de Dénia. Una joven de 22 años ha sufrido una fractura de fémur y otras tres, de 22, 24 y 28 años, han sido atendidas por policontusiones.

