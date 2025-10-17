Hallan restos de un cadáver en una playa de Dénia Fuentes policiales apuntan que estaban «muy degradados» y que llevaba un chaleco de origen argelino

Imagen de archivo de uno de los cuerpos hallados en aguas de Dénia hace un par de años.

R. González Dénia Viernes, 17 de octubre 2025, 16:34

Una persona que paseaba por la playa Molins de Dénia se llevó un gran susto cuando de forma fortuita encontró los restos de un cadáver. El terrible hallazgo tuvo lugar este martes.

La Policía Local fue la primera en ser alertada de lo sucedido y ésta se lo comunicó a la Policía Nacional. Fuentes de este último cuerpo han explicado que eran una especie de restos humanos que se encontraban «muy degradado» y que se desconocía cuánto tiempo podrían haber estado en el mar antes de llegar a la orilla.

Al parecer, no portaba ningún tipo de documentación que permitiera su identificación. Lo que sí había era un chaleco con una inscripción de origen argelino. Fuentes policiales han remarcado que se ha procedido a analizar el ADN de los restos porque poco más se podía hacer.

No se descarta que el cadáver pudiera pertenecer a un migrante de una patera. De hecho, hace dos años se hallaron en aguas de Dénia varios cuerpos entre marzo y agosto.