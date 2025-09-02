La Generalitat licita la redacción del proyecto de mejora de la CV-734 de acceso a Xàbia La directora general de Infraestructuras Viarias incide en que se pretende «solucionar los problemas» que presentan las entradas al municipio «sobre todo en la época estival»

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha licitado el contrato de servicios para la redacción del proyecto básico de mejora de la funcionalidad de la carretera CV-734 de acceso a Xàbia y de su conexión con la CV-740 y CV-742. El importe asciende a 344.978,45 euros y cuenta con un plazo de 24 meses.

La directora general de Infraestructuras Viarias, María José Martínez Ruzafa, ha explicado que con este proyecto «se pretende dar una respuesta a los problemas de funcionalidad, tiempos de recorrido y seguridad vial» que presentan los accesos al municipio, «sobre todo en la época estival». Además, ha señalado que la actuación se realizará «minimizando la afección ambiental».

Xàbia registra un incremento de circulación de vehículos, especialmente en verano, ya que quintuplica su población. Actualmente, el acceso al municipio y a sus urbanizaciones desde la AP-7 se realiza a través de los enlaces de Ondara o Benissa, desde la N-332; también desde la carretera autonómica CV-734 y de las carreteras de la Diputación de Alicante CV-740, que va a Benitatxell, y CV-742, hacia el cabo de La Nao.

En ese sentido, la N-332, que sirve de conexión entre la AP-7 y la CV-734, sigue presentando un tráfico elevado y genera problemas en otros municipios, como Ondara y Gata de Gorgos.

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está redactando los proyectos de trazado y construcción de la conexión AP-7 con N-332 en Pedreguer y Gata, que acometen el diseño de una nueva conexión entre ambas vías. Esta actuación, disminuirá el tráfico de la N-332 y mejorará la seguridad vial en este tramo y, a su vez, conectará el nuevo enlace con la carretera CV-734, que constituye el principal acceso a Xàbia.

Martínez Ruzafa ha detallado que «se trata de una actuación prioritaria para, junto con la intervención que desarrollará el ministerio, lograr una solución adecuada y completa».

En definitiva, se pueden diferenciar dos actuaciones. Por una parte, la mejora funcional de la CV-734 y de la conexión de esta carretera con las carreteras de la Diputación de Alicante CV-740 y CV-742. Se trata de un tramo de aproximadamente 7 kilómetros. Y, por otra parte, la adecuación en la conexión de la CV-734 con las dos de titularidad provincial, que supondrá el estudio de la situación actual del nudo formado por las tres carreteras y la propuesta de soluciones para su mejora.