La Fira «Teixit Social Solidari» regresa a Xàbia La segunda edición, que se celebrará este domingo, contará con 22 estands de entidades de diversos ámbitos

R. D. Xàbia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:24 Comenta Compartir

Xàbia acogerá este domingo la segunda edición de la Fira Solidària de Nadal «Teixit Social Solidari», un encuentro creado para poner en valor el tejido asociativo local y el importante papel que desempeña en la construcción de un municipio más solidario. Tendrá lugar en la avenida Jaume I de 11 a 19 horas y está organizada por la asociación de comerciantes Xàbia Port y el Ayuntamiento, con la colaboración de la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana.

Tras el éxito obtenido el pasado año, la feria vuelve con más participación y una oferta más amplia de actividades. La concejal de Servicios Sociales, Raquel Violero, subraya que esta iniciativa «es una oportunidad para resaltar el carácter solidario de la Navidad, pero también para que las asociaciones y causas locales puedan visibilizarse». Según remarca, «es fundamental que la ciudadanía conozca lo que ocurre en Xàbia y cómo se ayuda desde diferentes ámbitos del municipio». La edil indice, además, en que «resulta especialmente interesante que las propias asociaciones puedan conocerse entre ellas».

Compromiso social

En esta edición participarán 22 estands de entidades de diversos ámbitos. Aunque no todas son asociaciones de carácter solidario, sí comparten un fuerte compromiso social y destinarán la recaudación a diferentes causas benéficas. Las personas que visiten la feria encontrarán propuestas muy diversas que abarcan gastronomía, decoración navideña y otras iniciativas con sello local.

A lo largo de toda la jornada, el público podrá disfrutar de una programación de animación pensada para todas las edades. La mañana comenzará con el espectáculo familiar 'En busca de las cartas robadas', a cargo del mago Taxán, que tendrá lugar a las 12 horas. De forma continuada, desde las 12.30 y hasta las 17 horas, se desarrollarán diferentes talleres infantiles, pensados para que los más pequeños participen y aprendan mientras se divierten.

Más tarde, a las 13 horas, la feria se llenará de música y movimiento con una actividad de zumba dirigida por Carolina Abril, de la Asociación Dénia Dance & Fitness. La programación se cerrará a las 17 horas con 'El show de Zapatones', un espectáculo circense que pondrá el broche final a la jornada.

La organización anima a toda la población a acudir para colaborar con las entidades participantes y contribuir así a las causas solidarias que impulsa cada una de ellas.