Descubren 260 metros de galería nueva en la cueva marina del Moraig

R. D. Benitatxell Miércoles, 16 de abril 2025, 20:48 Comenta Compartir

El Grupo de Exploración Moraig (GEM) sigue logrando importantes hitos en el Riu del Moraig, en el Poble Nou de Benitatxell. En su última expedición, llevada a cabo esta semana, han logrado avanzar hasta los 3.060 metros de profundidad desde la boca del mar, superando así la punta de expedición de 2.800 metros que alcanzaron en 2023. Gracias a este nuevo descubrimiento han documentado 260 metros de galería nueva, lo que sumado a otras galerías y entramados del acuífero haría un montante de 6.000 metros nuevos explorados por este grupo de espeleobuceadores desde sus primeras intervenciones en 2013, así como un total de 15 puntas de exploración en doce años.

«Estamos muy contentos y emocionados porque, aparte de haber superado los 3.000 metros, hemos conseguido llegar hasta un punto que, sobre el terreno, es muy importante para nosotros«, ha explicado el espeleobuceador al frente de la expedición, Eliseo Belzunce. Según ha detallado, «hemos conseguido sobrepasar la montaña del Puig Llorença, donde hay menor capa terrestre encima, lo que significa que vamos a poder geolocalizar el punto en un futuro con sistemas de medición que geolocalizan la posición bajo el agua».

El Riu del Moraig o Riu Blanc es un río submarino de agua dulce y salada único en el mundo. De ahí su particularidad y la necesidad de contar con unas condiciones óptimas y muy específicas para poder seguir explorándolo. De hecho, este mismo año el GEM había intentado previamente en dos ocasiones, en febrero y en marzo, adentrarse en sus profundidades sin éxito.

Belzunce ha señalado que «necesitamos que haya algo de corrientes y que la visibilidad sea buena, y eso no siempre es fácil, porque normalmente cuando hay visibilidad no hay corriente y, por el contrario, a veces hay demasiada corriente y entonces la visibilidad no es buena». En ese sentido, ha aclarado que «nos ha costado muchísimo llegar a este nuevo punto, porque 2024 fue un año muy seco e impracticable por la poca agua del acuífero. Ahora se daba esa situación buena, la hemos aprovechado y ha salido todo muy bien».

Pero esta exploración no ha servido solo para buscar nuevas galerías y topografiar la cavidad. Al Grupo de Exploración Moraig se ha unido un grupo de investigación del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València. Encabezado por Ferrán Palero y con la colaboración del espeleobuceador Frank Brehier, el objetivo era avanzar en sus estudios sobre la fauna acuática subterránea de la Comunitat Valenciana.

El Riu del Moraig o Riu Blanc es un río submarino conformado por numerosos sumideros y galerías. Son pocas las personas que se han adentrado en esta ignota cavidad. Aún hoy, después de casi 50 años desde las primeras exploraciones, es un misterio sobre el que, poco a poco, trata de arrojar luz el Grupo de Exploración Moraig. El GEM está formado por los buzos Eliseo Belzunce, Carles Ramoneda, Joel Borrazas, Guaica Armisén, Jonathan Alcántara, Vicente Gil, Belén Andrés, José María Cortés, Josi Olave, Sasha Karnilovich, Óscar Dolcet, Emanuel Ávila, Albert Pete y otros expertos geólogos, oceanógrafos y biólogos marinos que colaboran en sus estudios.

Reto

Desde 2013, este grupo de espeleobuceadores llegados de toda España ha asumido el reto de adentrarse en sus profundidades y ha logrado llegar donde hasta ahora nadie había llegado. Otros trataron antes de completar los estudios realizados por José María Cortés o el alemán Bernhard Pack, quien murió en 1992 en una inmersión en el Moraig. Ellos llegaron a los 1.125 metros de distancia de esta compleja gruta y, posteriormente, un grupo de investigadores ingleses alcanzó los 1.350 metros.

El GEM es el grupo que más metros ha alcanzado explorar, logrando casi triplicar las cifras de las primeras inmersiones y llegar hasta los 3.000 metros de distancia desde la boca marina y los 100 metros de profundidad. En 2023, el GEM y el Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell firmaron por primera vez un convenio de colaboración anual.