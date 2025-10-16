Dénia quiere hacer de la Vía Verde una senda más sostenible y amable El proyecto de adecuación de incluye un nuevo pavimento, puntos de agua potable, iluminación y cerca de 800 nuevos árboles

R. D. Dénia Jueves, 16 de octubre 2025, 19:19 Comenta Compartir

Dénia quiere hacer de la Vía Verde una senda más sostenible y amable para las personas que la usan. Las concejalas de Territorio, Maria Josep Ripoll, y de Medio Ambiente, Sandra Gertrúdix, han presentado este jueves el proyecto de adecuación y mejora de este espacio de 6,2 kilómetros de sendero que discurre por el trazado de la antigua vía del tren Carcaixent-Dénia y que conecta con Els Poblets y el marjal de Pego-Oliva.

La actuación se financiará con un millón de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. Su objetivo es mejorar y adecuar el actual sendero, en uso desde 2011, combinando accesibilidad, sostenibilidad y una mejora de las infraestructuras, ha apuntado la edil de Medio Ambiente. El tiempo previsto de ejecución de los trabajos es de 6 meses y se espera que empiecen el año que viene, una vez superada la tramitación administrativa del proyecto.

En la actualidad, la Vía Verde presenta un evidente deterioro del firme, vegetación invasora, señalización deficiente, mal estado del mobiliario y las vallas y carencia de iluminación. Las actuaciones que se llevarán a cabo son la renovación del firme, poniendo una capa fina de asfalto; la mejora y renovación del mobiliario e infraestructuras de las cinco áreas de descanso que hay en el recorrido, utilizando materiales reciclados; y la renovación de vallas y pasarelas de madera.

Entre los elementos nuevos que se incorporarán a la vía, la regidora de Territorio ha mencionado el alumbrado. Será de bajo consumo con alimentación por energía fotovoltaica. Se instalarán entre 50 y 60 farolas solares con luminarias LED en tramos clave como las zonas de descanso, los cruces y a lo largo del primer kilómetro de la vía.

También se hará realidad una reivindicación ciudadana y se instalarán puntos de agua potable. El proyecto contempla también dos estaciones de carga para bicicletas y patinetes eléctricos y máquinas de aire para hinchar ruedas. La señalítica también será sustituida por otra direccional y explicativa fabricada con materiales reciclados.

Destaca, por último, la plantación de 793 árboles de especies autóctonas y resilientes al estrés hídrico, como moreras y almeces, ha apuntado Sandra Gertrúdix. El aumento de la vegetación favorecerá, además, el drenaje del suelo.