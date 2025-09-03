Dénia pone en marcha la segunda campaña Barrival para dinamizar el comercio local Esta edición se centra en los barrios de Saladar y Diana y contará con un presupuesto de 5.000 euros

Miércoles, 3 de septiembre 2025

Dénia ha abierto este miércoles el plazo de presentación de solicitudes para los comercios de barrio que quieran participar en la segunda edición de la campaña Barrival, una iniciativa organizada por la Concejalía de Comercio a través de la AFIC en Creama, con el objetivo de dinamizar y potenciar la actividad económica del comercio local. En esta ocasión, la campaña se centrará en los barrios del Saladar, en concreto en la zona que no entró en la primera edición, y Diana.

Con un presupuesto total de 5.000 euros, la campaña distribuirá 270 cupones digitales que la ciudadanía podrá utilizar a los establecimientos adheridos. Los bonos se repartirán de la siguiente manera: 20 cupones de 50 euros, 150 cupones de 20 euros y 100 cupones de 10 euros. Los cupones se descontarán íntegramente en una única compra y el gasto tendrá que ser igual o superior a su valor.

El calendario de la campaña prevé la inscripción de comercios interesados del 3 al 12 de septiembre. Posteriormente, del 25 de septiembre al 5 de octubre, se abrirá el plazo para que la ciudadanía solicite su participación en el sorteo de los cupones a través de la App D-Dénia. El sorteo tendrá lugar el 10 de octubre y del 13 hasta el 27 de octubre se podrán utilizar los cupones en los comercios participantes.

La concejala de Comercio y Promoción Económica, María José García, ha destacado que «con Barrival queremos dar un impulso a los negocios de proximidad, especialmente en aquellos barrios donde la actividad comercial es clave para la vida cotidiana». La regidora ha subrayado que «iniciativas como esta contribuyen a reforzar el vínculo entre vecindario y comercio y a proyectar la vitalidad económica de Dénia».

García ha remarcado, además, que «la primera edición fue muy positiva y esta segunda supone un paso más en nuestra apuesta por un comercio local fuerte, moderno y conectado con la ciudadanía a través de la App D-Dénia, una herramienta que facilita la participación y el acceso fácil a las ventajas de este tipo de campañas».

Temas

Comercio

Dénia