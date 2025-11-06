Dénia constituye el nuevo Consejo Municipal Marítimo-Pesquero Los participantes ponen sobre la mesa reivindicaciones recurrentes del sector como una rampa pública para las pequeñas embarcaciones de particulares y más boyas de amarre

R. D. Dénia Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:50

El Consejo Municipal Marítimo-Pesquero se ha constituido esta semana en Dénia. Se trata de un nuevo consejo sectorial participativo del ayuntamiento de carácter informativo, consultivo, de control y formulación de propuestas en ese ámbito. Su puesta en marcha ha tenido lugar en el primero de los encuentros celebrado en el Centro de Interpretación del Parque Natural del Montgó, en el Bosc de Diana.

Además de los representantes municipales, forman parte de este órgano la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni, el Parque Natural del Montgó y Puertos de la Generalitat. También están incluidos el Real Club Náutico de Dénia, los representantes de los puertos deportivos del puerto dianense, la Asociación de Amarres Públicos, la Asociación Local de Pesca Deportiva, el Club de Buceo de Dénia y la Cofradía de Pescadores.

También pueden asistir a las reuniones, que con carácter ordinario tendrán una periodicidad anual, los representantes de las empresas relacionadas con el sector náutico y pesquero, de las organizaciones profesionales del sector y del Consejo de Participación Ciudadana y entidades vecinales y cívicas diversas, entre otros.

Esta primera toma de contacto sirvió para presentar los objetivos del nuevo Consejo, recogidos en el reglamento. Son la defensa del ecosistema marino, su biodiversidad y el uso sostenible de las actividades relacionadas y canalizar la participación de la ciudadanía, las empresas relacionadas con el sector náutico y las organizaciones de trabajadores y profesionales del sector pesquero en los asuntos municipales que puedan afectarles.

Además, se hizo un repaso de las acciones que desde el departamento de Transición Ecológica están llevándose a cabo en materia de promoción de la biodiversidad y la sostenibilidad marina. Entre ellas se encuentran las actividades de difusión que a lo largo del curso llegan a unos 4.000 estudiantes de Dénia, las jornadas de limpieza marina, la colaboración en el seguimiento de los avistamientos de cetáceos y la tarea de concienciación, los campamentos para la vigilancia de los nidos de tortuga y el voluntariado para el rastreo al borde del mar, las campañas de repoblamiento de las dunas con especies autóctonas y la protección del chorlitejo patinegro.

En el encuentro también se pusieron sobre la mesa algunas de las reivindicaciones recurrentes del sector, como la necesidad de una rampa pública para las pequeñas embarcaciones de particulares, aprovechando la presencia de Pere Espasa, jefe de servicio de Puertos. Se destacó que son 590 las embarcaciones que podrían hacer uso. Otra de las peticiones fue la de encomendar un estudio de carga para valorar la posibilidad de solicitar en Generalitat una ampliación de las autorizaciones de buceo en la reserva marina, actualmente limitadas a 30 diarias, teniendo en cuenta que las hectáreas de la reserva se han incrementado. Igualmente se pidieron más boyas de amarre.

Entre las propuestas de mejora, los asistentes insistieron en la creación de un área de fondeo ecológico en zonas de arena de la reserva del Cap de Sant Antoni, una antigua reivindicación del ayuntamiento, que abriría la puerta a nuevos fondeos en este espacio natural con impacto cero.

