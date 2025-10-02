Dénia, un compromiso con el bienestar y la dignidad de las personas mayores La población centenaria que reside en la ciudad recibe un homenaje en el Centro Social

Dénia es miembro de la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores y mantiene «un compromiso sincero y real que se materializa en acciones concretas dirigidas a mejorar una ciudad que quiere atender sus necesidades e inquietudes». Así se expresó ayer miércoles el alcalde, Vicent Grimalt, durante el acto de celebración del Día Internacional de las Personas Mayores organizado en el Centro Social.

Un compromiso con la gente mayor que, por parte del ayuntamiento y de la Concejalía del Mayor, en concreto, «no es solo una declaración de intenciones, sino una realidad que se materializa cada día en múltiples ámbitos: desde la formación y el bienestar, hasta la cultura, la ecología, el ocio activo y el acompañamiento emocional» que se lleva a cabo con nuestros mayores, detalló la concejala del área, Marta Gascó. «A través de programas diversos y espacios de encuentro trabajamos para que las personas mayores se sientan protagonistas, escuchadas y valoradas», recalcó la edil, «porque empoderar sus voces (lema de la celebración en 2025) también significa ofrecerles oportunidades reales para expresarse, aprender, compartir y disfrutar de una vida plena».

Vidas llenas de vida como las de las cuatro personas centenarias que residen en la ciudad, «leyendas vivas de nuestra comunidad», que fueron homenajeadas ayer en el transcurso del acto.

Pierina Larizzate, María Antonia Barboza, Juan Frasés y Mariano Rodríguez escucharon atentamente las palabras que les dedicó Marta Gascó, llenas de respeto y de admiración. «Vosotros sois los libros que no están en las bibliotecas, los mapas que no aparecen en los GPS, los tesoros que no se guardan en cajas fuertes, porque su valor está en cada mirada, en cada recuerdo, en cada gesto. No vengo a enseñaros nada, vengo a aprender de vosotros», subrayó la edil.

Los homenajeados recibieron sus diplomas entre los aplausos del público. A continuación, la actuación de la Coral del Hogar del Jubilado cerró la celebración.