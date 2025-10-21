Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Unas vallas señalizan el cierre del túnel. LP

Dénia cierra el túnel del castillo para un tratamiento antideslizante

Está previsto que el jueves al mediodía se reabra este paso que conecta el centro con la Ronda de les Muralles

R. González

Dénia

Martes, 21 de octubre 2025, 18:55

Comenta

Dénia ha cerrado el túnel del castillo. El motivo es que están aplicando en este espacio y en la plaza del Consell un tratamiento antideslizante en el pavimento.

Se trata de un cierre por un corto espacio de tiempo. Según han indicado fuentes municipales, está previsto que el jueves al mediodía se reabra este paso que conecta el centro de la ciudad con la Ronda de les Muralles.

Este paso por debajo de la fortificación dianense fue construido entre el 1937 y el 1938 para refugiar a la población de los bombardeos durante la Guerra Civil Española. Posteriormente se le dieron otros usos, como el de almacén de plátanos. Y finalmente se convirtió en zona peatonal de paso.

Hace tres años, Dénia musealizó el túnel. En él se colocaron media docena de paneles informativos en los que se difunde su historia.

