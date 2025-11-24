Dénia adjudica por 211.373 euros las obras del Plan de Asfaltado 2025 Las zonas donde se actuará se han seleccionado «a petición vecinal en algunos casos y por criterio del personal técnico municipal que revisa el estado de los viales asiduamente»

La Junta Local de Gobierno de Dénia ha acordado la adjudicación a Pavasal de las obras previstas en el Plan municipal de Asfaltado 2025 por un importe de 211.373 euros, según han informado fuentes municipales este lunes. Las zonas donde se actuará se han seleccionado «a petición vecinal en algunos casos y por criterio del personal técnico municipal que revisa el estado de los viales asiduamente», ha indicado la concejala de Territorio y Calidad Urbana, Maria Josep Ripoll. Los trabajos se realizarán a principios del próximo año, tras las fiestas de Navidad.

Está previsto adecuar el firme en la zona de la calle 9 d'Octubre; en los accesos a la rotonda del Palau de Justícia por la calle Mestre Monjo Ferrer y también en el acceso a la rotonda de la plaza Jaume I por la calle José Oliver. Zonas todas ellas donde se localizan tramos con el asfalto muy deteriorado, numerosos socavones y baches que dificultan la circulación en condiciones seguras y cómodas.

En la calle Centaure y el Camí Coll de Pous se han ejecutado, en años anteriores, obras de asfaltado conforme los vecinos han ido conectando sus viviendas a la red general de alcantarillado. Ahora se han conectado nuevas viviendas de estos dos viales y también de la calle Efaistos, provocando irregularidades en el firme que se van a reparar dentro de este nuevo plan.

Finalmente, se arreglará una zona de la calle Llima donde se produce la acumulación del agua de escorrentía superficial pluvial. Esto se debe a la existencia de socavones en la calzada, que quedan a una cota más baja que el imbornal, provocando el encharcamiento.

Ayudas del Ivace

Por otra parte, se han adjudicado las obras de asfaltado de diversos tramos en la avenida dels Jogueters, el Camí de la Plana y el Camí de la Bota que presentan un pavimento en mal estado y socavones. El presupuesto de los trabajos, que realizará Pavasal, asciende a 90.750 euros, que se financiarán con las ayudas para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos en 2025-2026 del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) de la Generalitat Valenciana. El plazo de ejecución de las obras es de dos semanas y se harán antes de las fiestas navideñas..

El pavimento de calzada de los puntos más deteriorados en la avenida dels Jogueters fue renovado en anteriores planes de asfaltado, quedando un tramo de unos 116 metros de longitud pendiente de renovar sobre el que se actuará ahora. En el caso del Camí de la Plana, también fue renovado en gran parte durante anteriores planes de asfaltado, pero existen actualmente dos zonas muy agrietadas y deterioradas que van a ser reparadas con estas ayudas. Una zona se encuentra en las inmediaciones del cruce con la calle Molí y la otra, en el acceso por la rotonda de la calle Cristaller.

Por último, el Camí de la Bota, al igual que los anteriores, fue renovado en gran parte por los planes anteriores, pero quedó pendiente la adecuación del pavimento del tramo trasero a los números 12A a 12K. Este tramo presenta un firme muy irregular debido a la ejecución de zanjas de diferentes instalaciones y también cuenta con zonas degradadas.

