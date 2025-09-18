Dénia acogerá los VIII Encuentros de Empresas Turísticas Pacte'MA Esta iniciativa se han consolidado como el espacio por excelencia de networking para los negocios del sector en la Marina Alta

La jornada se desarrollará a bordo de un barco de Mundo Marino amarrado a puerto.

Dénia acogerá los Encuentros de Empresas Turísticas Pacte'MA. La octava edición se celebrará este 30 de septiembre con el objetivo de consolidarse como un espacio estratégico para el fortalecimiento del tejido empresarial turístico de la Marina Alta. La jornada tendrá lugar a las diez de la mañana en el número 23 de la Explanada Cervantes, a bordo del barco de Mundo Marino. Allí, amarrados a puerto, se darán cita empresarios, autónomos y profesionales del sector turístico de la comarca.

En esta ocasión, el programa incluye la presentación de novedades del proyecto Passaport Marina Alta. También habrá una exposición de proyectos empresariales en formato 'pitch', un espacio dinámico y ágil que permitirá dar visibilidad a nuevas iniciativas, fomentar la colaboración y generar sinergias entre los participantes.

Tras las presentaciones, los asistentes contarán con un espacio de networking con degustación de productos locales y café, pensado para impulsar la creación de alianzas y abrir nuevas oportunidades de negocio en un ambiente cercano y colaborativo. Además, las empresas interesadas dispondrán de un área para mostrar sus productos, folletos o material promocional.

Los Encuentros Pacte'MA se han convertido en una referencia comarcal. Se han consolidado año tras año como un foro clave de cooperación público-privada. Este evento ofrece una plataforma esencial para que las pymes y profesionales del turismo compartan experiencias, fortalezcan su competitividad y avancen hacia un modelo turístico más sostenible, innovador y resiliente.

Passaport Marina Alta, de Creama y Pacte'MA, es un proyecto subvencionado por Labora, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, y por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dentro del programa Avalem Territori de la Generalitat Valenciana.

