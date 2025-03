Compromís denuncia que la Diputación elimina el Plan +Cerca y deja a la Marina Alta sin 6,5 millones

R. D. Els Poblets Lunes, 24 de marzo 2025, 21:40 Comenta Compartir

Compromís ha denunciado este lunes que los municipios de la Marina Alta se quedarán sin los 6,5 millones de euros de inversión previstos para 2025 después de que la Diputación de Alicante, gobernada por el Partido Popular, haya confirmado la desaparición del Plan +Cerca. Este plan había sido en los últimos años el principal mecanismo de financiación propio impulsado por la institución provincial para compensar su ausencia en el Fondo de Cooperación de la Generalitat.

La noticia ha generado un profundo malestar entre los ayuntamientos de la comarca, especialmente entre los de menor población, que dependían de este dinero para financiar servicios esenciales. El diputado provincial de Compromís, Ximo Perles, ha visitado este lunes El Verger y Els Poblets para reunirse con sus alcaldes, Basili Salort y Jose Luis Mas, y conocer de primera mano el alcance de una decisión que califican de «irresponsable y partidista» ya que «desmantela» la única vía de financiación directa para los pueblos de la Diputación.

Para Perles, «el PP ha decidido dejar sin inversiones a la Marina Alta, eliminando el principal plan inversor de la Diputación». En su opinón, «es la peor gestión que se recuerda: han vaciado la institución de recursos, no participan en el Fondo de Cooperación y ahora suprimen el +Cerca sin ofrecer ninguna alternativa».

El Plan +Cerca había permitido repartir hasta 40 millones de euros anuales entre los municipios alicantinos, financiando gastos como asfaltado de calles, renovación de infraestructuras, servicios esenciales o mantenimiento del alumbrado. Con su eliminación, muchos ayuntamientos se verán obligados a congelar o cancelar proyectos ya previstos.

Carlos Mazón, ahora presidente de la Generalitat y anteriormente presidente de la Diputación, llevó a los tribunales su obligación de participar en el Fondo de Cooperación impulsado por el Gobierno del Botánico. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia dictó que la Diputación debía formar parte del mismo, el actual presidente, Toni Pérez, ha decidido seguir los pasos de Mazón y continuar rechazándolo.

Según Compromís, la situación se agrava porque el PP ha dejado la institución provincial sin margen presupuestario. «Con las nuevas reglas fiscales impuestas por el Partido Popular en el Senado y las normas del Gobierno central, la Diputación no puede utilizar sus ahorros. Y como el +Cerca dependía de esos ahorros, ahora dicen que no pueden hacerlo», ha señalado Perles. «Pero la realidad es que no quieren. Han hipotecado el presupuesto con promesas electorales de Mazón y ahora los pueblos pagan las consecuencias», ha recriminado el diputado nacionalista.

Los alcaldes de la Marina Alta han sido contundentes. José Luis Mas, alcalde de Els Poblets, ha lamentado que «sin este fondo, los vecinos perderán mejoras básicas como la renovación de parques infantiles o el asfaltado de calles. Son proyectos que esperamos año tras año y que solo podemos hacer con el apoyo de la Diputación».

Por su parte, Basili Salort, alcalde de El Verger, ha denunciado que «estamos hablando de gastos tan esenciales como el pago de la luz en los edificios públicos o el mantenimiento de servicios básicos». Por ello, «si nos quitan esas ayudas y nos impiden utilizar nuestros propios ahorros, muchos ayuntamientos no tendremos capacidad para seguir funcionando con normalidad», ha añadido.

Compromís ha acusado al PP de «marginar intencionadamente a los municipios de Alicante por motivos políticos» y de convertir a sus vecinos en «ciudadanos de segunda». Además, ha exigido que la Diputación recupere el Plan +Cerca o, al menos, que cumpla con la legalidad y se integre en el Fondo de Cooperación.