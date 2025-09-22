La Comisión de Urbanismo de Xàbia propone prorrogar 6 meses la suspensión licencias para pisos turísticos La medida se plantea con el objetivo de seguir analizando los efectos de las VUT sobre el acceso a la vivienda y la convivencia ciudadana en bloques de pisos y apartamentos

R. D. Xàbia Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:41

La Comisión Informativa de Urbanismo de Xàbia ha aprobado por unanimidad elevar al próximo pleno la propuesta de prorrogar durante seis meses la suspensión de la emisión de informes de compatibilidad urbanística para viviendas de uso turístico (VUT) en tipología plurifamiliar en todo el término municipal. La medida, que deberá ser ratificada por la Corporación, se plantea con el objetivo de seguir analizando los efectos de las VUT sobre el acceso a la vivienda y la convivencia ciudadana en bloques de pisos y apartamentos, donde se concentran las principales tensiones.

El estudio encargado por el ayuntamiento a la Universidad de Alicante concluye que los problemas de convivencia y presión residencial se producen principalmente en edificios plurifamiliares. Allí la proliferación de VUT puede provocar dificultades en el acceso a la vivienda habitual por el aumento de precios, conflictos entre residentes permanentes y turistas en el uso de zonas comunes y el riesgo de pérdida de población residente, sobre todo en áreas como Duanes y el casco urbano.

Por ello, la propuesta mantiene la suspensión para este tipo de tipología, a fin de disponer del tiempo necesario para consensuar estrategias de regulación equilibradas.

En cambio, tanto el estudio universitario como la comisión sectorial de trabajo sobre vivienda turística apuntan que las viviendas unifamiliares, como chalés, casas independientes y adosados no generan los mismos problemas. Eso se debe a que no existen espacios comunes, lo que reduce los conflictos vecinales. Además, su mercado es distinto al de los pisos y no afecta de forma directa al acceso a vivienda habitual. Y contribuyen positivamente a la desestacionalización turística y al mantenimiento del empleo en zonas de playa y urbanizaciones como el Cabo de la Nao. Por ese motivo, la propuesta no contempla continuar con la suspensión en esta tipología.

El estudio de la Universidad de Alicante refleja que el número de VUT registradas en Xàbia ha descendido de 6.161 en agosto de 2024 a 4.321 en la actualidad, una reducción de 1.840 viviendas.

La propuesta que se elevará al pleno pretende compatibilizar la actividad turística con el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal, favoreciendo un modelo sostenible para el municipio. De aprobarse, el acuerdo incluiría la exposición pública del estudio durante 30 días hábiles para que cualquier persona interesada pueda consultarlo en el Servicio de Urbanismo, así como su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y en la sede electrónica municipal.