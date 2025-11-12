Comienza la construcción de una balsa para la extinción de incendios en el Montgó El dispositivo, ubicado en el paraje del Racó de Calafat de Dénia, tendrá una capacidad de 235,61 metros cúbicos y estará listo en una semana

R. González Dénia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:02

Dénia avanza en su Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF), aprobado en 2021. Este miércoles ha comenzado la construcción de una balsa en el Montgó, en concreto en el paraje del Racó de Calafat. Esta infraestructura supone un nuevo punto de agua para abastecer a los medios que luchen contra el fuego en la parte norte del parque natural.

De hecho, esta actuación está contemplada dentro ese plan. En él figura la acción P.38, cuyo objeto es la construcción de un punto de agua como infraestructura de la red básica de infraestructuras de extinción. En el caso de que se produzca un incendio forestal en esa zona, este nuevo depósito servirá para dar cobertura a bomberos y helicópteros.

Según han indicado desde el Ayuntamiento de Dénia, la construcción se está llevando a cabo en la calle Pansa, en una parcela de titularidad municipal. El motivo para haber escogido ese enclave es que se había detectado la inexistencia de puntos de agua en esta zona del término. Eso implicaba que carecían de cobertura suficiente en la zona norte del Parque Natural del Montgó y en toda la franja urbano-forestal existente en el Racó de Calafat.

El coste de esta actuación asciende a 54.161,57 euros, cuantía por la que ha sido adjudicada y que se sufraga con fondos propios del ayuntamiento. Está previsto que en una semana esté listo este depósito circular de hormigón armado. Tendrá 10 metros de diámetro interior, 3 de altura y una capacidad de 235,61 metros cúbicos.