Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz repunta este jueves con la nueva tarifa: las horas más baratas y más caras para enchufar los electrodomésticos
Los trabajos de construcción que han empezado hoy. LP

Comienza la construcción de una balsa para la extinción de incendios en el Montgó

El dispositivo, ubicado en el paraje del Racó de Calafat de Dénia, tendrá una capacidad de 235,61 metros cúbicos y estará listo en una semana

R. González

Dénia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:02

Comenta

Dénia avanza en su Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF), aprobado en 2021. Este miércoles ha comenzado la construcción de una balsa en el Montgó, en concreto en el paraje del Racó de Calafat. Esta infraestructura supone un nuevo punto de agua para abastecer a los medios que luchen contra el fuego en la parte norte del parque natural.

De hecho, esta actuación está contemplada dentro ese plan. En él figura la acción P.38, cuyo objeto es la construcción de un punto de agua como infraestructura de la red básica de infraestructuras de extinción. En el caso de que se produzca un incendio forestal en esa zona, este nuevo depósito servirá para dar cobertura a bomberos y helicópteros.

Según han indicado desde el Ayuntamiento de Dénia, la construcción se está llevando a cabo en la calle Pansa, en una parcela de titularidad municipal. El motivo para haber escogido ese enclave es que se había detectado la inexistencia de puntos de agua en esta zona del término. Eso implicaba que carecían de cobertura suficiente en la zona norte del Parque Natural del Montgó y en toda la franja urbano-forestal existente en el Racó de Calafat.

El coste de esta actuación asciende a 54.161,57 euros, cuantía por la que ha sido adjudicada y que se sufraga con fondos propios del ayuntamiento. Está previsto que en una semana esté listo este depósito circular de hormigón armado. Tendrá 10 metros de diámetro interior, 3 de altura y una capacidad de 235,61 metros cúbicos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  3. 3 Los Javis se separan tras trece años de relación
  4. 4 Valencia crece sobre la huerta
  5. 5

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  6. 6 Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones
  7. 7 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  8. 8

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  9. 9 La localidad valenciana donde Messi y su Argentina se concentran en este parón de selecciones: un resort de lujo
  10. 10 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Comienza la construcción de una balsa para la extinción de incendios en el Montgó

Comienza la construcción de una balsa para la extinción de incendios en el Montgó