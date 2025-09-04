Calp da los primeros pasos para convertirse en Destino Turístico Inteligente El Ayuntamiento pone en marcha el procedimiento de diagnóstico que auditarás aspectos como la gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad

R. D. Calp Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:14 Comenta Compartir

Calp da los primeros pasos para convertirse en Destino Turístico Inteligente (DTI), un modelo impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo a través de Segittur (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas). El ayuntamiento ha puesto en marcha el procedimiento de diagnóstico que permitirá al municipio optar a este reconocimiento. La alcaldesa, Ana Sala, junto con otros concejales del equipo de gobierno y técnicos de diferentes departamentos municipales han mantenido una reunión con representantes de Segittur para ultimar los detalles de la puesta en marcha de este proceso de diagnóstico.

El Destino Turístico Inteligente se define como un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, facilitando la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino y la mejora de la calidad de vida del residente.

El proyecto comenzará con la realización de una auditoría. En ella se evaluará el grado de madurez del destino en torno a los cinco ejes clave del programa, como son la gobernanza, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad. Este análisis se llevará a cabo mediante 97 requisitos y 261 indicadores que servirán para elaborar un diagnóstico completo y establecer recomendaciones de mejora para cada uno de los ejes.

Desde el consistorio han destacado que entre los beneficios que comporta la implantación del modelo DTI destacan el liderazgo en la transformación turística con un efecto demostrador para otros destinos, la generación de sinergias entre actores locales y aprovechamiento eficiente de recursos, el fortalecimiento de la gobernanza turística y la mejora del posicionamiento de Calp gracias a un proyecto pionero a nivel mundial. También se persigue fomentar una cultura innovadora en la administración y en el tejido empresarial, el incremento de la competitividad turística además de mejorar la experiencia del visitante.

Ana Sala ha remarcado que «este proceso que ahora iniciamos supone un gran reto para Calp por todos los cambios que implica». Según ha explicado, «ser un Destino Turístico Inteligente no sólo tiene que ver con la tecnología e innovación, sino que también afecta a ámbitos tan diferentes como la gobernanza del destino, la sostenibilidad y la accesibilidad».

El programa de Destinos Turísticos Inteligentes, gestionado por Segittur, busca mejorar la competitividad de los destinos españoles y la calidad de vida de su ciudadanía. Reconocido por organismos como la Organización Mundial del Turismo, la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el modelo español es considerado una buena práctica internacional y forma parte de la Agenda Urbana Española 2019.