Calp cede a la Generalitat el solar para el segundo centro de salud

Calp cederá oficialmente a la Generalitat el solar para la construcción del segundo centro de salud. La alcaldesa, Ana Sala, y la edil de Sanidad, Itziar Doval, mantuvieron ayer una reunión con Eva Suárez, directora general de Atención Primaria; Enrique Soler, subdirector general de la misma área; Juana Belmar, subdirectora general de Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad; y César Jiménez, jefe del Servicio de Infraestructuras Sanitarias para trasladar de forma directa la urgente necesidad de hacer un segundo centro de salud en el municipio. Para ello el ayuntamiento ya ha aprobado la cesión de un terreno dotacional de 13.675 metros cuadrados.

Este encuentro responde al acuerdo unánime adoptado por el pleno calpino el pasado 8 de octubre en el que se instaba a la conselleria a retomar un proyecto comprometido desde el año 2008 en el contrato de gestión suscrito con Marina Salud. En ese contrato contemplaba expresamente la construcción de esa infraestructura, que nunca llegó a ejecutarse. Tras la finalización de la concesión y el regreso de la gestión sanitaria a manos de la Generalitat en 2024, el consistorio considera que es el momento de saldar esta deuda histórica con la ciudadanía. Con el objetivo de facilitar su ejecución, el Ayuntamiento de Calp ha cedido a Sanidad un terreno ubicado en la partida Gargasindi, junto al futuro IES Les Salines.

Sin embargo, en la reunión de ayer se ha trasladado a los responsables municipales que es necesario presentar formalmente la cesión del terreno ante Conselleria para analizar la adecuación de la parcela antes de su aceptación. Esta nueva infraestructura permitiría aliviar la actual saturación del único centro de salud existente, proyectado en 1990 para apenas 9.000 tarjetas sanitarias, y que ahora da servicio a una población que se multiplica por cinco en temporada alta, alcanzando picos de casi 125.000 personas.

Desde la conselleria también se ha señalado que el hecho de que la inversión del nuevo centro de salud no aparezca en los presupuestos generales de la Generalitat de 2025 no significa que no pueda ejecutarse.

Sala y Doval también han solicitado que, hasta que el nuevo centro de salud sea una realidad, se refuerce la atención sanitaria abriendo durante todo el año el consultorio auxiliar de verano. Al respecto, las autoridades autonómicas han recalcado la dificultad para cubrir las plazas del área sanitaria de Dénia. De hecho, existiendo presupuesto el centro auxiliar no se abre durante todo el año por la falta de profesionales. Con todo, existe voluntad de abrirlo para mejorar el servicio mientras se construye el segundo centro de salud, siempre y cuando haya suficientes profesionales.

El equipo de gobierno municipal ha valorado positivamente el clima de diálogo mantenido durante la reunión. «Este segundo centro de salud no es un capricho, es una necesidad urgente, prevista desde el año 2008 y que Marina Salud ha incumplido. Es un proyecto clave para garantizar una atención sanitaria digna a residentes y visitantes», ha señalado la alcaldesa.