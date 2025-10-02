Benitatxell reconoce la cooperación de sus policías en la zona cero de la dana El alcalde alaba durante la celebración de los Ángeles Custodios la imagen y el trabajo de los efectivos del cuerpo municipal de seguridad

Benitatxell ha reconocido este jueves, en el día de los Santos Ángeles Custodios, la cooperación de sus policías en la zona cero de la dana. El acto ha tenido lugar tras la misa oficiada en la iglesia Santa María Magdalena. Conducida por el alcalde, Miguel Ángel García, la concejala de Seguridad Ciudadana, María José Ivars, y el jefe de la Policía Local, José Vicente García, la celebración ha incluido la entrega de medallas y reconocimientos.

En primera instancia, el Ayuntamiento y la Policía Local han reconocido con medallas los 35 años de servicio de los agentes Miguel Ángel Signes y Víctor Ruiz. Tras ello, el jefe de la Policía ha procedido a otorgar diferentes menciones y reconocimientos por su participación en los operativos de la dana, incluido un pin del Ministerio del Interior. Los merecedores han sido Miguel Ángel Signes, Víctor Ruiz, Francisco José Llobell, José Luis Blanco, José Vicente García, Raúl Andrés Estalrich, Beatriz Navarro, José Luis Esteve, Rafael Garcerá, Miriam Ibiza, Antonio López, Rubén Soto, Jesús Hernández, Pablo Izquierdo y Vicente Lloret.

También se ha reconocido su participación en el operativo de la dana y el pin del ministerio al exjefe de Policía José Francisco Mayans, que se jubiló del cargo en agosto de 2024 tras 34 años de dedicación al cuerpo. Asimismo, se han otorgado un reconocimiento por el operativo del apagón a Gabriel Vidilla. Además, ha habido medallas para Arturo Esteve, Aarón Pastor y Vicente Bolufer, miembros de Protección Civil, por su participación en la Unidad de Formadores Escolares Benitatxell (UFEB).

Por último, se ha entregado un diploma de bienvenida al cuerpo a Miguel Ángel Bisquert, y otro a la doctora Serena Mencarelli, quien estando fuera de servicio ayudó a salvar la vida de un bañista en la cala del Moraig gracias a su asistencia médica.

La concejala de Seguridad, María José Ivars, ha evidenciado en su parlamento el agradecimiento hacia el trabajo de todos los agentes, que ha tildado del «mejor ejemplo de servicio público: eficaz, cercano y valiente». Gran parte de su discurso lo ha centrado en la dana. «Cuando celebramos el último acto de los Ángeles Custodios no podíais ni imaginar que a los pocos días estaríais llenos de barro en Paiporta en la mayor tragedia de la historia de nuestra Comunitat. Os fuisteis hacia allí sin perder un minuto dejando a El Poble Nou de Benitatxell lleno de orgullo», ha recordado. Y, seis meses después, el apagón: «Estando o no de servicio, todas y todos al trabajo, sin dudarlo un momento, informando a unos, tranquilizando a otros y ayudando a toda la gente que lo necesitó».

Por su parte, el alcalde, Miguel Ángel García, ha alabado la imagen y el trabajo de la Policía. «Antes de entrar en política, una vez me dijo una persona que la Policía era la imagen de un pueblo. En aquel momento, desde el desconocimiento, pensé que tenía parte de razón, pero lo vi excesivo», ha comenzado ha explicar. «Ahora, con la experiencia que tengo desde el gobierno, pienso que es totalmente cierto. El trabajo que desarrolláis es el más difícil, porque mientras los demás estamos en casa, vosotros, a horas y deshoras, estáis en la calle cuidando de todos».