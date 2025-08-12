Un alicantino en la élite del atletismo de España El dianense Saúl Delgado Serer consigue el título de campeón nacional Sub 20 en el decatlón de Badajoz

Javier Zamora Dénia Martes, 12 de agosto 2025, 09:30

La pista de Villafranca de los Barros (Badajoz) acogió el Campeonato de España individual Sub 20 de Atletismo de Aire Libre en el que el equipo de CA Baleària Diànium estuvo representado por cuatro atletas con actuaciones destacadas en un campeonato muy competitivo.Sin duda, uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Saúl Delgado Serer, que se proclamó campeón de España en la prueba de Decatlón con 6.789 puntos.

La competición estuvo muy igualada durante todo el fin de semana. De hecho, todo se decidió en la última prueba, los 1.500 metros, en la que el joven llegó casi empatado con su principal perseguidor. Aunque el dianense defendió su primera posición con valentía y logró conquistar su primer título nacional.

El rendimiento del dianense a lo largo de las diez pruebas fue ejemplar, y su constancia le permitió subor a lo más alto del podio en un año no exento de dificultades, pues a su carrera como atleta se ha sumado la exigencia de segundo de bachiller y la Pau, que ha resuelto sin problema alguno.

Damià Puigcerver también tuvo una brillante actuación en el Decatlón, situándose entre los primeros puestos durante las primeraas cinco pruebas. Sin embargo, en la sexta, sufrió una lesión que le impidió competir al 100%. Pese a ello, el joven atleta s emantuvo en la cuarta posición hasta el final y logró un total de 6.473 puntos.

Aemás, Puigcerver ganó las pruebas de 100 metros y 400 metros, lo que demuestra su gran potencial y fortaleza como atleta.

En la prueba de 3000 metros, Sofía Martínez debutó en un campeonato de España individual donde, a pesar de las altas temperaturas y el ambiente tan seco, pudo mostrar su gran capacidad de lucha, mejorando dos posiciones en su clasificación inicial al acabar en una merotitoria décimo cuarta posición.

Temas

Atletismo

Dénia