Albacete estrecha lazos con Dénia a través de un viaje culinario La ciudad manchega presenta su propuesta «Sabor de Interior, Alma Mediterránea» en un encuentro gastronómico con más de un centenar de profesionales del sector

Miércoles, 19 de noviembre 2025

Albacete estrecha lazos con Dénia a través de un viaje culinario, un puente entre el interior y la costa. Este martes tuvo lugar una acción en Els Magazinos para unir estas dos ciudades con varios rasgos comunes, entre ellos su hospitalidad y su pasión por la gastronomía y los productos de la zona. La ciudad manchega presentó su propuesta «Sabor de Interior, Alma Mediterránea».

Este encuentro gastronómico reunió a más de un centenar de profesionales del sector a través de un recorrido de sabores que aunó tradición, innovación y el carácter mediterráneo. Organizado por el Ayuntamiento de Albacete, a través de Albacete Turismo, y con la colaboración de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (APEHT), este evento concentró la oferta gastronómica de la ciudad en un menú elaborado por cuatro cocineros de referencia, un pastelero artesano, los quesos de Julián Olivas, de la D.O Queso Manchego y la bodega Entre Lindes (Villarrobledo), de la IGP Vino de la Tierra de Castilla.

Durante la apertura institucional, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, destacó la cercanía entre ambos territorios y la importancia de generar sinergias turísticas. «Para Dénia es un honor acoger una propuesta que une creatividad, producto local y un profundo respeto por la tradición culinaria», afirmó.

Por su parte, la concejala de Turismo de Albacete, Rosa González, insistió en el compromiso municipal con la promoción del sector hostelero. Según recalcó, «la gastronomía es una de nuestras señas de identidad y un potentísimo motor de desarrollo. Acciones como esta nos permiten mostrar quiénes somos y reforzar la Marca Albacete desde la calidad, la hospitalidad y el talento de nuestros profesionales».

Desde la Asociación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo (APEHT), remarcaron el valor estratégico de acercar Albacete al público alicantino, uno de los mercados naturales más cercanos, ya que está a poco más de una hora y que comparte cultura, historia y producto. Esta presentación demostró el nivel de la cocina albaceteña y su potencial para atraer visitantes durante todo el año.

El menú estuvo protagonizado por Carlos Arjona (La Bonita 1850), Antonio Cuerda (Restaurante Cuerda), Pedro Marlo (Restaurante Marlo), Rafael Herreros (Restaurante Dallas), José Manuel García (Pastelería La Nueva Estrella) y los Quesos Julián Olivas, con DOP Queso Manchego. Arrancó con un espectacular cóctel de bienvenida que representaba el paisaje de interior de Castilla la Mancha, un bosque que, de la mano de Restaurante Marlo, ofrecía una Explosión de aceituna Picual y un Champiñón de higadillo de pollo.

Ya en la mesa, en el mítico salón de Les Cuinetes de Els Magazinos, desfilaron unas Setas mantecadas en su escabeche y huevo a baja temperatura del Restaurante La Bonita; Blini Manchego de Atascaburras del Restaurante Cuerda; una versión de la Trucha a la Serrana del Restaurante Marlo; un Carré de cordero manchego y huesos rotos del Restaurante Dallas; y una degustación variada de dulces como el riñón de limón y merengue, la tarta de queso y pistacho, el milhojas invertido y palo catalán de la Pastelería La Nueva Estella. Todo ello se ha acompañado por los vinos Entrelindes (IGP Vinos de Castilla).

El evento concluyó con el compromiso de seguir impulsando acciones conjuntas y reforzar la presencia de Albacete como destino gastronómico, cultural y de proximidad en el litoral levantino.