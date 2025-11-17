Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana cita a declarar a la jefa de secretaría de Mazón por sus llamadas con Pradas
Kosmo, junto a la droga localizada en la muleta y el dinero. LP

El agente canino de Xàbia detecta drogas en la empuñadura de una muleta

La actuación coordinada de la Policía Local y Kosmo permite arrestar a un joven por presunto tráfico de estupefacientes

R. G.

Xàbia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:44

Kosmo, el agente canino de Xàbia, ha vuelto a desmostrar que es un hacha detectado droga. En esta ocasión, su olfato le ha permitido localizar el alijo en un escondrijo inesperado, en la empuñadura de una muleta, según han informado fuentes municipales.

Durante un operativo de vigilancia realizado recientemente en la zona de Thiviers, la Policía Local ha arrestado a un joven de 22 años por un presunto delito contra la salud pública. La intervención tuvo lugar cuando las unidades de Seguridad Ciudadana, tras percibir una forma de conducción sospechosa, indicaron a un conductor que detuviera su vehículo.

Mientras llevaban a cabo el proceso de identificación, los agentes observaron distintos indicios que podrían vincular al conductor con posibles actividades ilícitas. En el registro inicial encontraron una cantidad relevante de dinero fraccionado, elemento habitualmente relacionado con el tráfico minorista de sustancias estupefacientes.

Ante estos indicios, los agentes realizaron un registro más exhaustivo con el apoyo del agente Kosmo. El perro marcó de manera insistente la empuñadura de una muleta que el detenido transportaba en el interior del vehículo. Tras su inspección, se localizaron varias bolsitas que contenían una sustancia que, a falta de confirmación pericial, podría corresponder a cocaína.

El joven fue detenido y trasladado para la instrucción de las diligencias. Todo el material intervenido quedó a disposición del Puesto Principal de la Guardia Civil para la continuación del procedimiento judicial correspondiente.

La alcaldesa, Rosa Cardona, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ortolá, han puesto en valor la profesionalidad, coordinación y eficacia demostrada por los agentes actuantes. Asimismo, han destacado que este tipo de intervenciones refuerzan el compromiso del Ayuntamiento de Xàbia y de la Policía Local en la protección de la ciudadanía y en la prevención de actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas.

