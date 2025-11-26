Afectados por la Ley de Costas de Dénia y PSPV buscan apoyo en Madrid entre los diputados socialistas La delegación de la capital de la Marina Alta mantiene un encuentro con Araceli Poblador y Alejandro Soler para impulsar nuevas acciones de protección ante los deslindes

Miembros de la asociación Afectados por la Ley de Costas de Dénia y del PSPV dianense han buscado apoyo entre los diputados socialistas. La secretaria general del PSPV dianense y edil de Territorio, Maria Josep Ripoll, acompañó ayer a Madrid a tres representantes de este colectivo, Paco García, Pedro Pastor y Pere Cardona, a la reunión concertada con Araceli Poblador y Alejandro Soler.

El objetivo del encuentro, incluido en la ronda de reuniones con representantes políticos que han iniciado las entidades vecinales, fue el de presentar a los portavoces socialistas los estudios que las asociaciones han encargado a la Universitat Politècnica de València (UPV) y a la Universitat de València (UV) para respaldar su petición de que los proyectos de regeneración del litoral se ejecuten de manera previa a la delimitación del dominio público y en vistas a promover una modificación de la Ley de Costas que contemple, también, una indemnización a los propietarios afectados.

En este sentido, desde el PSPV han recordado que en más de una ocasión su grupo municipal en el Ayuntamiento de Dénia se había manifestado en esos términos. Según han señalado, así quedaba patente a través de las mociones aprobadas por el pleno pidiendo la paralización de los expedientes de deslinde hasta la finalización de la modificación legislativa impulsada por las asociaciones vecinales, que quiere conseguir una normativa de protección medioambiental de la costa que también respete los derechos privados mediante la indemnización.

Ripoll ha señalado que «desde el mismo ayuntamiento presentamos alegaciones y gracias a la aceptación parcial de uno de los informes municipales por parte de Costas, que insistía en la consolidación urbana de una parte de los terrenos deslindados, conseguimos reducir la zona de protección en algunos puntos del litoral, de los 100 metros iniciales previstos a solo 20».

En ese sentido, la líder de los socialistas dianenses ha insistido en que «entendemos la preocupación y la incertidumbre de los propietarios y estamos de acuerdo con ellos: la protección de la costa es, ya hace tiempo, una misión que tenemos que abordar urgentemente». No obstante, Ripoll ha matizado que esa protección hay que «hacerla compatible con la defensa también de las personas que tienen casas y ahora se ven inmersas en diferentes problemáticas relacionadas con esas propiedades que, en algunos casos, han pasado a ser propiedad del Estado».

Los diputados socialistas recomendaron a la delegación dianense, como paso siguiente, solicitar desde el gobierno local una reunión con la Dirección General de la Costa y el Mar y con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. «Pues esa será la siguiente acción que tomaremos de la mano de las asociaciones vecinales», ha confirmado Ripoll, «y en los próximos días enviaremos la solicitud formal a las dos administraciones desde la Alcaldía».