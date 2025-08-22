La valenciana Bárbara Pardo se proclama campeona del mundo de piragüismo Junto a sus compañeras Sara Ouzande, Lucía Val y Estefanía Fernández, conquistaron el oro en la modalidad K4-500m

Pablo Lara Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 19:56

La piragüista valenciana Bárbara Pardo volvió a brillar en el panorama internacional. Junto a Sara Ouzande, Lucía Val y Estefanía Fernández, conquistó este viernes el título mundial en K4-500 metros, confirmando el gran momento de la selección española.

El cuarteto nacional se impuso en la final tras una vibrante remontada frente a China y al equipo de atletas neutrales, una gesta que la Federación Española de Piragüismo definió en sus redes sociales como «espectacular».

Natural de Antella (Valencia), Pardo suma así un nuevo éxito a una temporada sobresaliente, en la que ya logró el oro en el Mundial de Hungría en mayo y la plata en el Europeo disputado en la República Checa en junio. La deportista forma parte del Proyecto FER, iniciativa promovida por Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso, que impulsa a los atletas valencianos en su camino hacia la élite.