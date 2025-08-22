Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se dispara este sábado con la nueva tarifa: las horas más baratas para poner el aire acondicionado
Bárbara Pardo, piragüista valenciana. PROYECTO FER

La valenciana Bárbara Pardo se proclama campeona del mundo de piragüismo

Junto a sus compañeras Sara Ouzande, Lucía Val y Estefanía Fernández, conquistaron el oro en la modalidad K4-500m

Pablo Lara

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:56

La piragüista valenciana Bárbara Pardo volvió a brillar en el panorama internacional. Junto a Sara Ouzande, Lucía Val y Estefanía Fernández, conquistó este viernes el título mundial en K4-500 metros, confirmando el gran momento de la selección española.

El cuarteto nacional se impuso en la final tras una vibrante remontada frente a China y al equipo de atletas neutrales, una gesta que la Federación Española de Piragüismo definió en sus redes sociales como «espectacular».

Natural de Antella (Valencia), Pardo suma así un nuevo éxito a una temporada sobresaliente, en la que ya logró el oro en el Mundial de Hungría en mayo y la plata en el Europeo disputado en la República Checa en junio. La deportista forma parte del Proyecto FER, iniciativa promovida por Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso, que impulsa a los atletas valencianos en su camino hacia la élite.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  2. 2 Valencia estrena nuevo parking con hasta 162 plazas a apenas media hora a pie del centro
  3. 3

    Noches eternas en Malilla: «Estoy despierta a las 3AM por el ruido de las obras»
  4. 4 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  5. 5 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  6. 6 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  8. 8

    2.880 gomas de borrar para salvar la bóveda celeste de Jesuitas
  9. 9 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  10. 10 Estos son los catorce canales que Vodafone TV dejará de emitir el próximo mes de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La valenciana Bárbara Pardo se proclama campeona del mundo de piragüismo

La valenciana Bárbara Pardo se proclama campeona del mundo de piragüismo