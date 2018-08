Samu García no entrena a la espera de su salida

El Levante tiene seis días para desprenderse de los cuatro futbolistas que no entran en sus planes para la próxima temporada. El jugador que está más cerca de abandonar el club es Samu García. El malagueño no se ha entrenado sobre el césped de Orriols esta mañana. El extremo ha permanecido en el gimnasio del estadio ejercitándose en solitario.

Samu García tiene contrato con el Levante hasta junio de 2020, pero el técnico granota, Paco López, no cuenta con él. A la espera de que se concrete su salida, el malagueño no se ha entrenado hoy con el resto de compañeros. Sí han saltado al césped Verza, Espinosa y Saveljich, aunque no han participado en los mismos ejercicios que el colectivo. La entidad granota dispone de seis días para desprenderse de sus cuatro descartes.