La racha maldita del Levante en Mestalla

El Levante ha superado muchos obstáculos: seis ascensos a Primera División entre ellos. Gracias a esto, en Orriols se respira resiliencia y constancia, ya que ... la historia del club es sinónimo de superación. Sin embargo, hay un logro del que no pueden presumir: ganarle al Valencia a domicilio en liga. Un objetivo que esperan cumplir este viernes en el derbi. Uno que llega después de tres años sin verse las caras en partidos oficiales.

Desde que se tienen registros, el Mestalla ha sido la bestia negra del Levante en LaLiga. Los granotas han disputado en este feudo un total de dieciséis partidos, de los cuales han sumado diez derrotas y seis empates, pero ninguna victoria. El último de ellos se jugó en abril de 2022 y terminó en empate, con goles de Hugo Duro (27') y Domingos Duarte (81'), respectivamente.

Es evidente que Mestalla, con sus casi 50 mil localidades, dificulta al Levante especialmente en LaLiga. Puede que este fenómeno se deba a la influencia de los aficionados; a pesar de su pobre desempeño, el Valencia promedia una asistencia de 43.000 espectadores en lo que va de año tras seis partidos jugados. Además, para mala suerte del Levante, esta temporada la Curva Nord estará presente en el derbi luego de tres años.

Para este encuentro se han vendido todas las entradas disponibles —se espera que las 49.430 localidades estén ocupadas. De las mismas, solo 508 estaban disponibles para aficionados del Levante y partían desde los 30 euros por unidad. Es decir, habrá ambiente asegurado a pesar de jugarse un viernes. En especial para los jugadores che, quienes contarán con los fanáticos a su favor para prolongar su historial positivo en Mestalla.

Ahora bien, la única ocasión en la que el equipo azulgrana ganó en Mestalla fue en 1935, pero no por el campeonato liguero: eran los octavos de final de la Copa del Presidente de la República de Fútbol. Luego de un ajustado partido de ida que acabó en empate, el Levante aseguró su pase a cuartos sentenciando un 4-1 a su favor. El siguiente oponente fue el Barcelona, que también superaron para posteriormente caer en semifinales frente al Sabadell.

No solo es Mestalla; también es el Camp Nou

Mestalla no es el único estadio donde el Levante no ha podido ganar tan siquiera un partido en liga, también lo es el Camp Nou. De hecho, en el campo del Barcelona ha perdido todos los encuentros que ha jugado en la competición —ni siquiera ha podido empatar. Fue en 2022 cuando el Levante casi rescató un punto en el feudo catalán, tras perder por la mínima con un gol de Lionel Messi y un disparo al poste de Enis Bardhi en el 89' que ilusionó a los de Orriols. Aunque por culpa de aquella portería, el Levante no pudo cortar su mala racha en Barcelona.

Puede ser el momento

La realidad es que esta temporada es muy distinta a las anteriores, ya que ambos clubes están peleando por la permanencia. Gracias al empate frente al Real Betis, el Valencia está tan solo un punto por encima de sus archirrivales. Por ende, la motivación del Levante frente al derbi de este viernes es enorme, considerando que podría ser el día ideal para cambiar su historia en el Camp de Mestalla.

Así lo ha expresado Carlos Álvarez, jugador clave para el equipo. «No es un partido más, lo afrontamos con mucha ilusión, con ganas y, sobre todo, queremos hacerlo con personalidad y carácter», sentenció. De la misma manera declaró que los aficionados les detienen en la calle para decirles que »tienen que ganar en Mestalla«. Unas palabras que emocionan al público levantinista en vísperas de la que puede ser una cita histórica.